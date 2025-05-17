世壯運喊成「世大運」周湯豪登台鬧烏龍 懊悔道歉了

周湯豪為口誤道歉。(取材自Instagram)

台灣歌手周湯豪昨（17）日晚和媽媽比莉在「2025雙北世界壯年運動會」開幕典禮表演，他卻把「世壯運」喊成「世大運」，事後懊悔不已，深夜時也在社群道歉，表示會努力改進。

周湯豪在世壯運開幕典禮上，帶來熱血十足的「我做的是愛不是夢」。更有中職6隊啦啦隊一起熱舞，另外和媽媽比莉合唱「什麼都不必說2022 Remix」，上百位舞者加入熱舞，讓全場觀眾嗨翻天。

但演出過程中，周湯豪不慎口誤喊成「世大運」，收工後為此懊悔不已，他在社群表示：「今天演出的時候，口誤，是我講錯了，很抱歉，非常懊悔，會努力改進。」他也感謝世壯運邀請他和媽媽演出，並祝所有選手比賽順利。

周湯豪為了此次表演，和媽媽決定把去（2024）年周湯豪台北小巨蛋的合體演出，升級為「大巨蛋豪華版」，首次搭配上百位舞者同台演出，衣Q超高的母子倆更展現時尚力，親自擔任造型師。

除了打理自己的演出造型，周湯豪和比莉連同舞者的服裝一起搭配，在開演前2個月就開始準備，並備足多套造型挑選搭配，比莉彩排時就很期待，直呼：「覺得超級震撼！這麼厲害的場地加上跟一百多人的舞群一起走上走下彩排，過程中很感動。」