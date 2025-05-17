林志玲、蔡淑臻坎城意外相遇 兩人先尖叫3秒

蔡淑臻（左）與林志玲相見歡。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

第78屆坎城影展 ，林志玲 受邀出席論壇，同時也參加「台灣之夜」的活動，與日本 導演是枝裕和相見歡。另外，蔡淑臻也因電影「左撇子女孩」赴坎城影展，過去凱渥、伊林兩大名模蔡淑臻與林志玲在坎城相見歡，也是另類的看點。

林志玲此次受邀出席坎城影展亞洲女性論壇，擔任演講嘉賓，3歲兒子也一起同行，雖然她前一天抵達時，因水土不服皮膚過敏，但仍出席活動。同時，林志玲也盛裝赴會坎城台灣之夜，與蔡淑臻相見時，兩人先是尖叫3秒接著寒暄，林志玲緊握著蔡淑臻的手，希望對方在演員這條路上要繼續加油。

是枝裕和曾以「小偷家族」拿下坎城金棕櫚獎，他也特別赴台灣之夜打招呼，一待就是半小時，期間面對所有拍照來者不拒，展現十足的親和力。有趣的是，當晚同時也舉辦「大陸之夜」，兩場地在坎城海灘上遙隔相望200公尺，是個有趣又意外的巧合。

由蔡淑臻主演、台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡得主西恩貝克共同編劇的電影「左撇子女孩」，入圍本屆影展「影評人周」競賽片。該片在15日當天連放映兩場，觀眾反應極好，被認為將會是今年金馬獎的大黑馬之一。導演及主演群蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、小8（張允曦）、夏騰宏及林嫣，皆赴坎城影展亮相，就連西恩貝克也來了。