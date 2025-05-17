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新專輯探討七宗罪 蔡依林「貪吃照」曝心境

記者梅衍儂／綜合報導
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蔡依林要吃掉縮小版的自己。（圖／凌時差提供）
蔡依林要吃掉縮小版的自己。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）相隔6年將推出新專輯「Pleasure」，同名單曲「Pleasure」28日問世，新輯探討七宗罪，她po出16秒音檔以及7張概念照，強調慾望不是原罪，而是人性中美麗又脆弱的本能。

上一張專輯「Ugly Beauty」探討「惡」，帶著金曲「年度專輯獎」的光環，被歌迷封為「神專」，這次Jolin仍延續人性的討論，外界都好奇蔡依林如何超越自己。

「Pleasure」從七宗罪出發，傲慢、嫉妒、憤怒、貪吃、色慾、懶惰以及貪婪，蔡依林認為這也是一般人的生活日常，她自己也會有這樣的生活經驗，在痛苦跟愉悅中擺盪。

她公開新歌細節，寫下「My body is a diary of silent tears and untold stories. Turn down the noise, your body is speaking.（我的身體是一本無聲淚水和未講故事的日記。降低那些噪音，你的身體在說話。）」

不僅視覺照充滿驚喜，她也在照片分享心境，在貪吃照片中，她拿著筷子要吃掉縮小版的自己，表示「我渴望被關注、被觸碰、被徹底的吞噬—連咀嚼都不用」；在傲慢主題中寫下「You wish you were me？（你希望你是我嗎？）」；色慾一照則訴說「沉默底下，我的神經正在為禁忌的渴望吟詩」。

「Pleasure」共有11首歌曲，Jolin這回也擔綱專輯製作人，參與大部分的詞曲創作，她說：「之前等合適的歌詞卡關了2、3年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」

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