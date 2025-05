新專輯探討七宗罪 蔡依林「貪吃照」曝心境

蔡依林要吃掉縮小版的自己。(圖/凌時差提供)

天后蔡依林 (Jolin)相隔6年將推出新專輯「Pleasure」,同名單曲「Pleasure」28日問世,新輯探討七宗罪,她po出16秒音檔以及7張概念照,強調慾望不是原罪,而是人性中美麗又脆弱的本能。

上一張專輯「Ugly Beauty」探討「惡」,帶著金曲「年度專輯獎」的光環,被歌迷封為「神專」,這次Jolin仍延續人性的討論,外界都好奇蔡依林如何超越自己。

「Pleasure」從七宗罪出發,傲慢、嫉妒、憤怒、貪吃、色慾、懶惰以及貪婪,蔡依林認為這也是一般人的生活日常,她自己也會有這樣的生活經驗,在痛苦跟愉悅中擺盪。

她公開新歌細節,寫下「My body is a diary of silent tears and untold stories. Turn down the noise, your body is speaking.(我的身體是一本無聲淚水和未講故事的日記。降低那些噪音,你的身體在說話。)」

不僅視覺照充滿驚喜,她也在照片分享心境,在貪吃照片中,她拿著筷子要吃掉縮小版的自己,表示「我渴望被關注、被觸碰、被徹底的吞噬—連咀嚼都不用」;在傲慢主題中寫下「You wish you were me?(你希望你是我嗎?)」;色慾一照則訴說「沉默底下,我的神經正在為禁忌的渴望吟詩」。

「Pleasure」共有11首歌曲,Jolin這回也擔綱專輯製作人,參與大部分的詞曲創作,她說:「之前等合適的歌詞卡關了2、3年,有天突然想說不然我來試試看,寫了第一首歌後覺得很有成就感,就愈寫愈多首,一寫完就發給經紀人看。」