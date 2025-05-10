「最美士官長」劉香慈已是3寶媽 曝兒子最愛玩軍人遊戲

劉香慈（右起）陪老公和3子女參加上市發布會。（取材自臉書）

41歲的台灣女演員「最美士官長」劉香慈與老公鍾威凱育有2子1女，日前一家5口齊現身永鴻生技發布會，顯示家族興旺，反正還未結紮，是否考慮四胎？劉香慈一聽嚇壞：「這話題太可怕，好怕吸引力法則，簡直不寒而慄。」

鍾威凱原為台灣「永信藥品」總經理，如今則為「永鴻國際」董事長兼總經理。「永鴻生技」屬「永信投控」旗下，是台灣首家掛牌專業動物藥廠。劉香慈說：「先生一路走來不容易，這是他的里程碑。」她學的是外文，對理財一竅不通，人生第一張股票就是永信，當時跟鍾威凱認識後，還是他教她「領股利比定存還好」的理財觀念。

上市發布會當天，劉香慈清晨5點就起床，趕在開盤前把3個孩子都帶到現場，她笑說：「那天小孩都很乖，平時哥哥不愛拍照，也都安靜跟著流程走，妹妹聽到歡呼聲，還會跟著拍手，只是慢3拍，嫩嬰兒好可愛。」

女兒Zora今年7月將滿周歲，劉香慈透露家裡因為房間不足正在裝修，2個兒子正在學齡期，需要自己的空間。家庭幸福美滿，劉香慈很感恩菩薩保佑：「這不是憑空而降，其實得來不易，3個小孩都平安健康，先生努力在事業上。」而鍾威凱只要在應酬局上開口「要回家哄女兒睡覺」，沒人會阻攔。

雖然是三寶媽，但劉香慈仍會陪著老公出差，今年3月去美國開董事會，前後加轉機共6天，目前夫妻倆又一塊去歐洲考察，對此她笑說：「會很想小孩，但也珍惜出來可以睡到自然醒。」