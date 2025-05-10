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五月天征服香港18萬粉 遺憾「10年沒跟媽媽過母親節」

記者林士傑／即時報導
五月天費盡心思挑中頂樓最後一排的粉絲點歌。(圖／相信音樂提供)
五月天費盡心思挑中頂樓最後一排的粉絲點歌。(圖／相信音樂提供)

出道超過25年的五月天，不斷重寫生涯里程碑，9日成為站上香港啟德主場館的台灣第一、也是首組亞洲樂團，為此準備滿滿驚喜，不只走下舞台貼近看台區的歌迷，更安排讓整個場館都能看見「五月天」。

他們隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，歌迷尖叫相迎，「OAOA」、「孫悟空」等立刻引爆高潮，怪獸開心地說第一場令人無比興奮，「除了你們的叫聲，還有石頭、瑪莎在我耳朵裡面叫很大聲，耳朵已經是半聾」。確實他們再次刷新生涯紀錄，啟德主場館是現今全球造價第2高、亞洲最貴的體育場館，造價319億港元，連辦4場「回到那一天」巡演吸引18萬人朝聖，興奮之情溢於言表。

5人造型各有特色，瑪莎爆料冠佑因為襯衫透到會露點，所以決定穿上羊毛外套，怪獸、石頭聞言動手試圖掀開冠佑的外套，全場熱烈大喊「脫掉」，沒想到石頭被阿信發現穿上透視洞洞裝，石頭無辜表示：「我什麼都沒露啊！」後來冠佑沒脫外套，反而是阿信邊脫外套邊說：「是應該好好服務歌迷。」

而演唱會環場的LED、體育館的天花板，第二舞台的地面投影，每首歌曲都會搭配最絢爛的燈光、視訊設計，演唱「戀愛ING」時光束投射出LOVE字樣滿場跑、「成名在望」成滿天曼陀羅花震撼全場，整座啟德主場館從上至下，從左至右都是他們的舞台，滿滿的細節讓人目不暇給。

五月天在點歌橋段獻唱「洗衣機」送給天下所有母親。(圖／相信音樂提供)
五月天在點歌橋段獻唱「洗衣機」送給天下所有母親。(圖／相信音樂提供)

來到點歌橋段，五月天的瑪莎費盡心思挑中頂樓最後一排的歌迷，對方點了「生存以上 生活以下」，阿信笑虧「寫這首歌的人是個痞子」；冠佑選中自己的鐵粉，未料對方拋出難題「胎音」，是他錄下女兒呱呱墜地的第一聲，沒有歌詞讓五月天很苦惱，阿信表示若歌迷如果喜歡這種類型的作品，「瑪莎多放出去幾天，明年就有很多首可以聽了」，最後大家合唱限定兒歌「兩隻老虎」。

因應母親節即將到來，五月天阿信透露能兌現「五月之約」很是開心，同時也留有遺憾，他說：「在五月天的生命中出現遺憾，大概有10年沒跟媽媽過母親節。」所以點唱「洗衣機」送給五月天的媽媽還有全天下的母親，氣氛感人。

五月天成為站上香港啟德主場館的台灣第一、也是首組亞洲樂團。(圖／相信音樂提供)
五月天成為站上香港啟德主場館的台灣第一、也是首組亞洲樂團。(圖／相信音樂提供)

五月天 母親節 香港

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