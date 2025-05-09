天后歌手出道40年曝體重「人生高峰」近況曝光太驚人

辛曉琪在後台簽海報。（圖／雲凱娛樂工作室提供）

辛曉琪日前受台灣屏東縣政府之邀出席「從你的青春經過-黑膠時代曲」講唱會，她第一次在演唱會上得兼顧主持人串場，發揮幽默說話功力，不僅與歌迷話家常，還下台與歌迷互動，聊起人生「高峰」時刻，辛曉琪自曝「近期體重達人生高峰」，逗得全場笑翻。

辛曉琪完全沒有打草稿就上陣，原本有點緊張，「但後來覺得很多歌迷都認識我很久了，我把他們當老朋友一樣聊天，露出我私下的本性，反而更自然！」笑說：「我想我說話聊天功力還是可以的！」

她從歌單到內容親力親為，曲目編排改了4次，除了耳熟能詳的「味道」、「領悟」，更展現台語歌展現雙聲道功力，應景唱媽祖繞境主題歌「I Promise 我一定會勇敢」，辛曉琪開心表示：「我出道以來唱過台語歌，像是『白鷺鷥在飛』就收錄在我第一張『領悟』專輯裡，這次想說難得來到屏東，就多唱了幾首台語歌，也想藉由這次講唱會讓更多新的歌迷認識我。」