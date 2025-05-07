79歲不認老 秦漢笑說：不照鏡子 一切都沒變

秦漢居然用「不照鏡子」面對老年。（記者趙大智／攝影）

79歲秦漢以瓊瑤 劇走紅半世紀，如今在Netflix 「忘了我記得」扮演失智老人，日前他首度聊到86歲瓊瑤去年翩然辭世一事，不但可以接受她以這種方式離開，甚至直言：「如果我本人得了重病，我會採取主動方式。」講完不改老頑童本性自嘲：「現在是講得挺神氣的，到時也可能會孬就是了。」而劇組則強調不要太鼓吹「主動」，希望多聚焦劇情上。

秦漢形容瓊瑤：「她是一個勇敢、乾脆、俐落的人，面對人生的方式就跟駕馭筆墨一樣清楚有條理。」劇中他留「遺囑」給女兒謝盈萱，現實中也認同：「好像該寫，人哪，生老病死是自然常態，無可避免的。」

秦漢雖已高齡79歲，一身簡約黑白穿搭，幽默談吐和頑童舉止魅力不減。他自稱「七老八十」，但始終維持打籃球習慣，笑說：「只要不要去照鏡子，會發現一切都沒改變。」

秦漢跟編導劉若英算是「因誤解而結合」，他以為要演李察吉爾那般穿白色海軍服的帥氣艦長，後來才知原來只是輪機長；劉若英則坦言「用田調名義約他出來喝下午茶，套交情弄熟後，讓他一步一步陷入我們圈套」。

秦漢、劉若英跟謝盈萱都是首度合作，劉若英最初想知道秦漢一天是怎麼過的，同時修正角色，例如原本騎重機改成騎腳踏車、愛打籃球、相信外星人等都偷寫進劇本中。演而優則導的她被問為何這回沒有軋一角，坦言本想去便利超商客串很小的角色，後來覺得太忙太邋遢作罷。

謝盈萱曾坦言「跟父母不熟」，因為跟秦漢演父女，好似得了一個爸爸。隨著拍戲建立信任基礎，她即便只是跟秦漢吃個便當，居然莫名其妙就哭了，「這是他有魔力的地方」。反倒是秦漢一臉疑惑，慢慢移動飄走，她也假裝沒看到。