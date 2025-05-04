張艾嘉從影54年 捧回烏迪內終身獎

張艾嘉捧回烏迪內終身成就獎座。(圖／烏迪內遠東國際影展提供)

金馬影后張艾嘉 近日獲頒第27屆義大利 烏迪內遠東國際影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，她感性表示：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界，在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』，還有電影院 可以去。無論你想逃避，還是想哭，想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的」。

張艾嘉從影展創辦人兼主席莎賓娜（Sabrina Baracetti）和湯瑪斯（Thomas Bertacche）手中接獲金桑樹終身成就獎時，謙虛表示從影54年這個獎對她而言是一個很大的鼓勵。

這趟烏迪內影展之行，觀眾的熱情尤其令張艾嘉印象深刻，她感動地說：「看見電影在歐洲大銀幕上演，1000多個觀眾鼓掌，一切辛苦都值得了！」張艾嘉表示，她很感謝獲得「金桑樹終身成就獎」殊榮，尤其獲獎不是因為年紀大或是在這行做得夠久，而是因為她還在工作。

張艾嘉鼓勵大家繼續為了電影而努力，說道：「能在這樣一個支持亞洲電影的地方獲得肯定，是莫大的鼓勵。謝謝烏迪內影展一直以來對台灣、對亞洲電影的支持。」下半年張艾嘉最新監製的億萬製作華語奇幻愛情電影「他年她日」也即將在秋天與觀眾見面，由台灣男神許光漢與香港女星袁澧林領銜主演。