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謝欣穎認了沒分手王柏傑 避談求婚進度

記者趙大智／綜合報導
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阮經天(左起)從電影延伸到影集，謝欣穎因為感情狀況成為全場焦點，右為劉子銓。(記者王聰賢／攝影)
阮經天(左起)從電影延伸到影集，謝欣穎因為感情狀況成為全場焦點，右為劉子銓。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星謝欣穎日前出席影集「沉默的審判」記者會，左擁前夫阮經天、現任薛仕凌，還強碰現實中男友王柏傑的前女友王淨。她與王柏傑交往三年多，去年傳分手，今年3月Po出鑽戒照疑被求婚，後又刪照稱「品牌合作」，之後王柏傑被爆「假分手真想婚」，謝欣穎在風波後首度露面證實：「還是情侶」。

謝欣穎首度跟導演黃精甫合作，台上受訪時她直言：「這劇本太瘋狂了！我甚至跟經紀人說，只要隨便一個角色我都可以演。」記者會陣仗頗大，15位演員得分兩組訪問，謝欣穎跟王淨不同組別。她顯然事前有心理準備會被問，因為身邊的薛仕凌先跳出來「護妻」，但發現失敗後瓢沮喪喊：「你們怎麼都不給我面子啦。」

謝欣穎被問是否被王柏傑求婚，她臉逐漸變僵：「謝謝大家關心，這是情侶會發生的事，沒必要跟大家說這麼細。」

但明明是謝欣穎自己在 IG放上鑽戒照，背景是王柏傑投資的品牌衣，引發各方揣測。對此謝欣穎回說「那是亂Po的」，那幹嘛刪掉？她答「覺得這個玩笑開得有點大」，難不成是被他唸？驚人的回答來了：「那不是我的手。」全場傻眼。

不過在台上環節，謝欣穎跟王柏傑前任王淨被安排站一起，有互動和交談。謝欣穎對此說她之前從未跟王淨合作過，在台上王淨說不太能做指甲，她就推薦「可以做指甲貼片」。

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