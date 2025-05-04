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舞台升降故障 王力宏開唱差點踩空

記者梅衍儂／綜合報導
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王力宏在演唱會上差點摔倒。(取材自臉書)
王力宏在演唱會上差點摔倒。(取材自臉書)

王力宏一連三天在杭州奧體中心開唱，日前一開場卻爆出意外，王力宏走位時升降台突然下降，導致他一度重心不穩險些摔倒，但他反應神速，瞬間穩住身體繼續演出。

王力宏在演唱「天地龍鱗」尾聲時，拿著麥克風一邊走位，他正想開口唱出最後一句，腳下卻踩空一階，原來是升降舞台提前下降，讓他踉蹌了一下。微博上則瘋傳是演唱會設備出現異常，原本預計升起的大鼓卻沒動，舞台動線才出現混亂，不僅如此，王力宏開場時的吊鋼絲也出現問題，好幾位工作人員上台幫他處理。

對此事故，經紀人楊文傑回應：「感謝各界關心！昨晚演出中升降台提前下降，是團隊安全管控的疏漏，我們深感歉意。事發後已第一時間啟動全面設備排查，後續所有場次的舞台安全環節也將重新評估優化。安全是演出的底線，此次事件讓我們更深刻意識到責任重大。感謝大家的包容與提醒，接下來會以更嚴謹的態度保障每一場演出，也請大家繼續監督，共同期待安全且精彩的舞台呈現。」

王力宏此次巡演「最好的地方」前一站廣州的黃牛票被炒到一張人民幣2萬5334元（約3511美元）， 溢價14倍，連黃牛都覺得不可思議。

王力宏 微博

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