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美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

廖峻去年悄離婚淨身出戶 上億豪宅給前妻

記者趙大智／綜合報導
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廖峻(左)與廖錦德關係緊張。(取材自臉書)
廖峻(左)與廖錦德關係緊張。(取材自臉書)

72歲廖峻4月17日因腦溢3度中風，一度進加護病房急救，其實當時發現她的正是「主要照顧者」楊小姐，而非結婚數十年的老婆。而廖峻一直未對外說的是，他其實悄悄恢單，台北內湖1億多台幣的房子也過給前妻，可說淨身出戶，跟兒子廖峻德的關係也不佳。但因為他倒下，暫時失去主理能力，家族紛爭逐漸爆發。

廖峻從2017年底開始第1度中風，接著2018年再度中風，近年持續治療復健，期間仍接拍TVBS「女力報到」，臉歪嘴斜模樣讓人看了不忍。據悉他先前曾因經營自媒體被騙了不少錢，加上去年離婚後把手上最值錢的房產過給前妻，因此直到3度中風前，即便已過退休之齡，仍想辦法東山再起，動作頻頻跟澎澎的頻道切割後獨立門戶，開了YT「歐吉尚」，並積極接洽各種業務，甚至已打算重拍代表作「施公奇案」，雄心滿滿。

只是天不從人願，廖峻的身體卻不允許他重出江湖，3度中風倒下後，當天雖是外傭發現，但其實同住的是伴侶楊小姐，她跟廖家人關係不睦，再由經紀人蔣少接手送進新店慈濟醫院。蔣少很了解廖峻跟兒子及家人之間的紛爭，也怒斥廖錦德只會蹭流量，表面上發孝親文，實際上卻不是這回事，是個連父親吃力過馬路都會從背後拍照發文，卻連去扶一下都不做的兒子。

廖錦德則為了父親病床照外流槓上蔣少，怒轟「照片沒有經過家人同意，當事人意識模糊的情況之下點頭不代表授權，請所謂經紀人，發揮保護自己藝人的責任。」對此，經紀人表示都有經過廖峻同意，而且拿走手機只是想要跟廠商回覆狀況。

由於廖峻手上仍有20多個活動工作，蔣少為處理公務拿走他的手機，讓隨後趕到的廖錦德及家人不爽，雙方爆發衝突，廖錦德並去景美分局報案，之後雙方止戰，風波漸漸平息之際，廖峻的伴侶楊小姐因被廖峻提告，紛爭再起。

廖峻扮施公試圖重出江湖，因3度中風暫時成空。(圖／蔣少提供)
廖峻扮施公試圖重出江湖，因3度中風暫時成空。(圖／蔣少提供)

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