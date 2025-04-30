鍾雪瑩奪金馬影后戲約不斷 被問「是否漲片酬」笑了

鍾雪瑩(左)與吳祉昊一起出席電影首映會。(記者廖福生／攝影)

港星鍾雪瑩去年以電影「看我今天怎麼說」奪下金馬影后，該片日前在台首映，她也特地赴台出席首映會，與導演黃修平、演員吳祉昊一同受訪。鍾雪瑩笑說自己把金馬獎座放在電視機旁邊，拿下金馬影后也戲約不斷，吳祉昊則現場教學手語的髒話。

鍾雪瑩表示，目前戲約都還是以港片為主，結束台灣行程後還要趕回香港 拍片。她透露其實有台灣的劇組找上門，但因為時間撞期，希望未來有機會到台灣拍片。至於得了金馬影后之後，有機會漲片酬嗎？鍾雪瑩笑回媒體：「你說有機會就有機會，我會採納你的意見。」

除了去年的金馬獎外，鍾雪瑩也入圍了香港電影金像獎影后，但最後由「破·地獄」衛詩雅奪下。被問起與獎座擦肩的心情？她笑說在典禮上順利表演成功就已經很榮幸、很快樂，還補充：「我隔壁坐的是劉冠廷，看他很內向的樣子，讓我很想跟他多說話，就跟他講了一整晚的話，他可能覺得我很奇怪吧。」

獲封金馬影后的作品即將在台上映，鍾雪瑩坦言很開心，「這是一個講述聾人文化和香港手語的作品，我覺得這部電影很適合每一個地方的觀眾，希望對香港年輕人和手語，可以像是打開一扇勇氣的門，去認識本來沒有很認識的人，開啟一個契機去交朋友」。