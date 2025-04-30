民歌天后鄭怡獻出「第一次」 迷倒14歲小粉絲

台大歷史系畢業的鄭怡可謂首代學霸歌手。(圖／藍色狂想、樂來樂有趣提供)

台灣民歌天后鄭怡日前解鎖Pub演唱初體驗，不只帶來多首金曲，並演唱黃乙玲的「無字的情批」當成彩蛋，她謙稱台語說不流利，但唱台語歌有放感情，咬字自評「滿分10分應該可達9分，希望大家會喜歡」，並透露接下來有大型演唱會的規畫，正在尋覓場地。

演唱當天，鄭怡換上豹紋新裝帶來名曲「小雨來得正是時候」、「微風往事」，以及後輩歌手的作品如盧廣仲「刻在你心裡的名字」、理想混蛋「不是因為天氣晴朗才愛你」、A-Lin「有一種悲傷」等。

台大歷史系畢業的鄭怡可謂首代學霸歌手，演唱「風中的早晨」時，挑選一位幸運女歌迷合唱，對方樂喊一生難忘，她笑說：「此生還很長，我們還有很多機會可以重逢。」她提到出道時巡迴校園、上電視宣傳、後來前進秀場，就是沒唱過Pub，很喜歡這種零距離唱band的感覺，表示：「只要你們願意聽、想聽，我就會一直唱下去喔。」

鄭怡當天演唱時，還獻唱黃乙玲的「無字的情批」當成高雄鄉親的見面禮，她笑說台語說不流利，但唱台語歌有放感情，咬字自評「滿分10分應該可達9分」， 也獲得現場觀眾掌聲和好評。

台下坐滿從澎湖、桃園、新竹、台北、台東等各地的歌迷，還有18歲、14歲的粉絲帶卡帶想簽名，鄭怡難以置信：「阿姨暈了！你們從哪裡知道我的歌的？為什麼喜歡？」小歌迷回答：「我在二手店挖到的寶，超好聽的！」