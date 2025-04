鳳小岳：在這個瞬息萬變的時代 請允許自己呼吸

鳳小岳在《人生清理員》的角色,表面大而化之,其實心中存著對世界的關心。(圖片提供/鳳小岳)

鳳小岳,是台灣影視圈第一代被冠以「小鮮肉」之名的男星,也是最後一代在西門町街頭被星探挖掘的藝人。

18歲以MV男主角身分出道,19歲主演青春校園電影《九降風》嶄露頭角,之後陸續在台灣黑幫電影經典代表作《艋舺》、以野百合學運為經緯的愛情故事《女朋友。男朋友》、和渣男大集合的Netflix劇集《華燈初上》等影視作品中,塑造出一個又一個鮮活飽滿的角色,鳳小岳是演員、是戲劇男神,毋庸置疑。

鳳小岳也是音樂人,在電影《艋舺》創作了一首吉他配樂〈The Love Affair That Never Happened〉初次嶄露頭角。2023年,鳳小岳正式以樂壇新人之姿推出首張專輯《柒》, 讓他在36歲時,提名金曲新人獎,「沒有放棄音樂真是個正確決定!」

今年(2025)他更找來吉他手阿達與貝斯手雞屁一起,組成樂團「鳳小岳與壓克力柿子」,開始密集籌備新專輯。不少人好奇團名「鳳小岳與壓克力柿子」的由來,「去年為專輯跑宣傳時,在一家咖啡廳看到兩排精美到不真實的柿子,覺得它們透出一股莫名的生命力,突然深受感動,也意識到原來自己竟然這麼容易快樂。為了紀念這樣的心情,就取了這個團名。」鳳小岳笑得瞇起了眼睛。

「鳳小岳與壓克力柿子」演出現場,舞台中央的鳳小岳盡情釋放搖滾魂。(圖片提供/鳳小岳)

音樂是快樂 表演是探索

鳳小岳對藝術的喜愛,始於童年。

在小提琴街頭表演家爸爸 Nicholas Vaughan的帶領下,鳳小岳從小聽著碎南瓜樂團(The Smashing Pumpkins)、披頭四(The Beatles)的歌長大。14歲那年,爸爸在路上撿到了一把吉他,修好後送給鳳小岳,這件禮物就像一把鑰匙,幫這個家裡沒有電視機的少年,打開了通往音樂世界的大門,除了吃飯睡覺念書的時間之外,整個人幾乎都泡在音樂裡。

表演的啟蒙則來自於母親 ── 默劇團「上默劇」創辦人孫麗翠,鳳小岳從小跟在媽媽身邊跑遍各地巡演,也曾參與每年七月舉辦的法國亞維儂藝術節。幕前幕後的活兒他都做過,一開始談不上喜歡,「其實就是跟著做啦!假如當時家裡是賣襪子的,我可能也會去賣襪子。」聽鳳小岳自我調侃,不知道為什麼就聯想起他在《人生清理員》裡飾演的那個不拘小節、有點厭世、實則溫暖細心的特殊現場清理員。

演員——鳳小岳。(圖片提供/鳳小岳)

鳳小岳對戲劇始終存著敬畏,19歲第一次拍電影,讓他確定這就是自己要走的路,「我看過一句話:如果你沒辦法明確地把想法說出來,那代表你還不夠清楚自己在想什麼。」剛入行時,他只覺得拍電影是件非常隆重的事,很多人投入、很多準備,工程如此浩大,要花很長的時間才能看到成果;多年以後,《九降風》的阿彥長大了,因東西方文化交互牽引孕育出的自由與通透,讓他第一次有了自己的電影夢。

2020年,世界因疫情而陷入停頓,鳳小岳說服原本打算只在台北開設短期邁斯納(Meisner)技巧工作坊的荷蘭導演馬汀·霍勒吉(Martijn Hullegie),兩人一起成立了「台北邁斯納表演工作室」,引進完整的教學體系。邁斯納技巧是近代美國三大寫實表演體系之一,強調本能和有機的真實,教導演員拋棄過度思考,專注於當下,對美國乃至全球的影視和戲劇表演藝術影響深遠。「一個演員的準備是永不停歇的,隨時需要靈感去觸動自己。」

早已領略過表演迷人之處的鳳小岳,也在這個表演工作室裡扎扎實實地完成了兩年的課程。「學了之後才終於了解,以前老師說的『活在當下』到底是什麼意思。」就像是終於掌握了一個很難的瑜珈體位,身體懂了,才赫然發現原來就只是這樣而已。

邁斯納課程教會鳳小岳的,不只是如何演戲,更是如何真誠地「存在」。(圖片提供/鳳小岳)

讓殺不死你的成就你

作為演員,必須習慣波動與不確定,「我從小就常常被提醒,所有事情都會變,隨時隨地。所有事情都帶著過去,以及對未來的盼望。」鳳小岳說。

鳳小岳的人生像是一趟長途遊牧,在英國出生、四川唸小學,還到少林寺學過功夫,住過內壢的眷村,「我想,大部分人都嚮往流浪,但當它真的發生時,你才會發現——原來不能什麼都擁有。有些擁有,勢必伴隨著失去。」他輕聲道,每段時期都有屬於它的課題。

小時候的鳳小岳經常跟著父母四處漂泊,那些不曾久留的風景成為他創作裡的底色。(圖片提供/鳳小岳)

2021年,鳳小岳的妻子Jessie懷了第二胎,然而孩子的腎臟未能健全發育,最終只能選擇引產。他在Facebook上寫道:「沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦,但我知道你(孩子)不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。」

鳳小岳也從這段經歷慢慢學會與痛苦共處,甚至轉化它,「這讓我理解,痛苦是不會把你殺死的。」他把悲傷譜進音符之中,最終誕生出《柒》這張專輯,「那時候的我不想等某個角色來容納我的情緒,我得讓它自然流動。音樂的治癒性非常高,對我來說就像是空氣與水,非常非常重要。」

家庭,也給了鳳小岳安穩與力量。那是一種責任,也是一種平靜。自由地探索世界後,總得有個可以回去的地方,「有了家庭,我才能撐過創作中的巨大波動,走得更踏實。」

唯有當下才是真實

「我兒子小木耳的個性跟我蠻像的。」鳳小岳說,他樂於帶著兒子體驗明星爸爸的生活,一起走第35屆金曲獎紅毯,還一起拍攝收錄在首張個人專輯《柒》中的台語歌曲〈風車〉的MV。

鳳小岳還記得拍攝當天是周間夜晚,小木耳首次拍攝卻從容自然、很接地氣,前往片場的路上,他最期待的竟然不是鏡頭,而是便當。拍攝途中,他與劇組工作人員一起坐在路邊的小箱子吃飯。當開拍的呼喚聲到來,他也隨著工作人員們俐落地放下便當,不慌不忙地回到表演的狀態。那份自在專注的神情,就像過去在舞台邊幫忙媽媽的鳳小岳,把藝術視作日常,認真且投入。

會希望小木耳也走上演藝之路嗎?鳳小岳沈思片刻,「我更希望他能健康地走過這個『人人渴望被看見』的時代。」在這個社群媒體定義存在的世代裡,表演者、創作者更容易感到內耗與挫敗,被聚光燈的渴望吞沒,一不小心便迷失方向,忘了如何平衡。

小木耳與鳳小岳一同拍攝〈風車〉MV,小木耳成了鳳小岳的小時候,兩人隔著一首歌,一起長大。(圖片提供/鳳小岳)

「這時候,你得學會呼吸。」鳳小岳說,這是他面對焦慮時的必殺技,「練習呼吸,允許自己呼吸,回到當下。如果能專注地完成一百次呼吸,焦慮會消失一大半。」演戲與唱歌亦是如此,當角色沒有呼吸,便等同於死亡;唱歌時若無呼吸,下一句便無從出口。

儘管創作之路終有迷茫的時刻,但對鳳小岳來說,有兩個原則始終清晰如初:繼續做,並堅持下去。「我覺得自己是個努力型的演員,撇除外界對我形象的投射,關鍵還是在於你願不願意給我機會。如果觀眾喜歡我的演出,那是因為我真的用盡全力去完成它。」

「Nothing is real/And nothing to get hung about」鳳小岳輕輕哼唱著披頭四〈​​Strawberry Fields Forever〉的旋律,隨後緩緩說道:「歌詞裡的『Nothing is real』意思是,他人對你的看法從來都不是真實的,就連你對自己的認知,也會隨時間流動、悄然改變。」那些抓不住的情緒與意念,就這樣在他的創作裡留下線索。它們成了音符的震顫、成了角色的眼神,成了他對這個世界最私密的回應。一切都在流動,唯有此刻專注的呼吸,是真實存在的當下。

鳳小岳在台、瑞合製公路電影《陌路三兄弟》拍攝現場靜靜地養精蓄銳,等待下一個鏡頭到來。(圖片提供/鳳小岳)

(本文經臺北文創授權轉載,原文刊載於此)