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戲說從頭╱嚼檳榔改咬口香糖 李程彬大喊嘴超痠

記者陳慧貞／綜合報導
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李程彬（後）與黃奇斌在「成功路上」 躲避警察追逐。（圖／華視、公視台語台提供）
李程彬（後）與黃奇斌在「成功路上」 躲避警察追逐。（圖／華視、公視台語台提供）

台灣演員李程彬近日為主演新戲「成功路上」宣傳，日前開直播與粉絲互動，挑戰「成功路上」版大富翁，體驗前往成功路上人生際遇，遊戲過程中，他好幾次骰到相同地方，在兩三個位置間來回跑，讓他哭笑不得，直呼就跟劇中困在過去一樣被困在大富翁裡。

「成功路上」劇中，李程彬飾演意外穿越回到1989年代的魯蛇劉建中，試圖改變過去與命運。他表示角色的挑戰之一就是全台語演出，「雖然我會講台語，但日常說話跟用台語演出還是有很大的不同。且這角色是個8+9，跟我個性很不一樣，我本來還想要嚼檳榔，後來改成了口香糖，所以每天拍戲都吃了一整天的口香糖，拍完嘴角都超級痠。」他更透露該劇是在去年夏天拍攝非常熱，拍戲時都覺得很像在桑拿房，熱到血液循環都變好了，笑說也算是另一種挑戰。

看到粉絲留言說他瘦，李程彬驚呼現況比「成功路上」時增重了12公斤(約26.45磅)，胸圍更壯到112公分(約44.09英吋)。「因為建中的角色要白白瘦瘦的，我拍『成功路上』時還吃素。現在新戲的角色則是要壯，所以每週要健身5、6天，我甚至飲控好幾個月到現在」，笑說應該是穿黑色顯瘦的關係，隨即拉起袖子展示超壯的手臂二頭肌，讓粉絲驚呼他為角色塑造的用心。

直播中湧入來自印尼、摩洛哥、巴西等各國粉絲的留言，且因「成功路上」全台語演出，粉絲問他是否還會想挑戰其他語言如英文演出，李程彬笑說用英文表演的話真的有點太過挑戰，但他反而很想挑戰無法說話、比手語的角色。

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