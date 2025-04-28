60歲拿到博士 資深歌手林隆璇大談接軌AI計畫

林隆璇預計6月畢業後將成為教育博士。（取材自微博）

被封為「情歌王子」的60歲台灣資深歌手林隆璇，預計6月畢業後成為教育博士，決定把自身教學領域跟AI 新科技及國際接軌，希望可以幫助到更多喜歡做音樂的年輕人。

他認為愛創作的人，會懂得跟AI競爭，所以不怕遭到取代，這些年投入AI輔佐創作的研究過程則是驚喜連連，「AI對我來說是讓自己更強的工具，適切地運用強大的運算程式，讓自己的創作更加分，也更有創意。」至於雙方不同之處，他說AI創作是基於大數據跟深度學習的基礎，反觀人工創意無限，甚至可能超越大數據，「有時會有一種靈光乍現的情況，或自己也不知道為什麼會產生靈感的『玄秘』狀態」。

他現任台南應用科技大學流行音樂學系主任，不只研究AI上癮，4年前考取政大教育應用學系博士班，他開心表示：「雖然可以8年內拿博士，但我自己設定4年，再加上這幾年在台南教書，同時又得到政大上課，每周往返再加上時間壓力，難免會辛苦一點，但一切都值得。」

他同時召集了專攻聲響藝術、作曲及AI領域的專業菁英博士，共同研擬並設計AI音樂應用課程，計畫在台南應用科大114學年度設立「AI音樂數位科技學分學程」，引領學生與世界接軌，他另預告系所將成立AI音樂創新基地，整合教學、研究與產學資源，接軌國際科技發展與在地文化實踐，真正落實「在地培育、國際展演」的教育願景。