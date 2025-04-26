網紅紀卜心首拍電影 自稱「右臉人 」怕左臉見光

紀卜心在片中重返學生時代。（圖／阿榮影業提供）

網紅紀卜心首次參與電影演出，就是愛情片「夏日最後的秘密」，片中得換上制服重返高中生活，她笑說拍電影最不適應的是無法自己決定造型，「我是右臉人，但我不敢問導演說可不可以只拍我右臉」。

紀卜心表示，拍戲時無法自己決定妝感、造型，更不能做指甲，加上入鏡不能挑角度，「我左臉是死穴，拍攝看螢幕會覺得天哪，這個法令紋感覺很深」。

現實生活中談過兩段5年感情的紀卜心，認為價值觀很重要，但會給彼此磨合時間，「前3、4年是磨合，真的不適合就分開，這部分我很理性」。她坦言自己喜歡花美男，第一眼很重要，死纏濫打的無法感動她：「生活步調比較慢或是工作沒有企圖心的人我也不行，我就是City Girl。」

紀卜心身兼多種身分，她不諱言有職業倦怠，但日前的創立的手搖飲爆「假奶風波」確實讓她受傷至極，花了半年時間才走出低潮，她算是學到一課，「心態上要保持，然後不要看留言，會很影響心情，正常給意見、關心很棒，可是亂罵的就不行，以前我會回覆留言，但現在都直接刪除、封鎖，如果真的面對大眾質疑，就道歉然後改進」。

踏上演員路，紀卜心笑說未來若有戲約會多投入，「畢竟我自己的本業做了十幾年了，現在也有自己的美妝品牌，認真在做本來就擅長的事情，應該可以給電影比較多時間」。