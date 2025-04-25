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邰智源32年前婚宴大咖雲集 這位「伴郎」遭刪除

娛樂新聞組／綜合報導
黃安(中)當年也曾擔任伴郎，出現在影片中。(取材自華視youtube)
黃安(中)當年也曾擔任伴郎，出現在影片中。(取材自華視youtube)

台灣資深藝人邰智源1993年與名製作人徐雅琪結婚，兩人當年的婚宴眾星雲集，介紹人、伴郎、伴娘都大有來頭，堪稱是動員整個演藝圈，不過卻有網友發現，出席名單中黃安似乎遭悄悄刪除。

噓！星聞報導，事實上，當年邰智源婚宴還找來華視綜藝節目「笑星撞地球」實況轉播，後來畫面也被放到YouTube頻道中。仔細看婚宴出席名單，介紹人為張菲、方芳；伴娘則是侯文燕、陶晶瑩、蔡燦得、方季惟、李懿慧、王聰穎、陳美安、姚宜君；而伴郎則有王中平、庹宗康、董至成、徐繼周、耿偉、郝孝祖、劉家祥。不過，有眼尖網友卻發現，影片描述中似乎已經將黃安從伴郎的名單中悄悄刪除。

據悉，當天出席的藝人還有陳松勇、金城武、檢場、小亮哥、庾澄慶、胡惠玲、伊能靜、曹啟泰、楊光友、張正藍、許效舜等人。

該影片近來再次受到關注，就連徐雅琪也親自在影片下方留言回應：「真的是非常感謝當年的親朋好友 : ) ! 當天很多人都沒吃飽 .....抱歉啊 ! 總共九十二桌 菜來不及呵」。

不少年輕網友看完影片紛紛驚呼：「看到好多已經消失在螢幕前的明星說，好感動」、「每個人的臉頰膠原蛋白都好滿，皮膚都好好」、「這紀錄片也太珍貴了~~不是每個人都可以拿出來播的!」、「陶子姐以前就很有主持人的架子耶，好活潑把整個場子炒熱了」、「笑死 邰哥年輕時怎麼長的跟現在一樣老啦」、「真的是感受到很濃厚的人情味！純粹樸實的年代，看到真的好感動！」、「這影片訊息量好大，閃閃發光的那種，真的珍貴，可以看到當時大明星私下的那面」。

金城武 YouTube

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