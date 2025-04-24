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誤拿苗真包包險鬧上警局 黃少谷下跪道歉

記者陳慧貞／綜合報導
黃少谷在喜宴中被誤會。（圖／中天提供）
黃少谷在喜宴中被誤會。（圖／中天提供）

台灣女演員賴慧如與國標舞老師劉家銘2023年登記結婚，日前斥資200萬補辦婚禮，席開50桌，當天半個演藝圈賓客到場，現場星光熠熠、熱鬧非凡，不過真正的高潮出現在尾聲，婚宴結束時，爆出8點檔演員苗真的包包失竊風波，不慎拿走包包的黃少谷為此下跪求饒，整起事件宛如8點檔，失控場面險些鬧上警局。

賴慧如的婚禮已過十天，相關爭議連環爆，先是白冰冰被指不滿座位欠佳而摸黑離席，還有其子弟兵陳思瑋傳出醉後大鬧會場，接著是苗真的隨身包失竊疑雲。

據了解，當晚苗真因酒醉想上洗手間，一度將包包交給認識的工作人員，但轉身即疑似發酒瘋，臭罵該名工作人員拿她的包，隨後拿回包就丟往喜餅袋子裡去洗手間，結果一旁也喝醉的黃少谷一時誤拿喜餅袋，等發現拿錯時，苗真已大發雷霆，揚言要報警，嚇得黃少谷不斷道歉求饒。

黃少谷透過經紀人表示，指苗真是個性直爽、很照顧人的好姐姐，大家許久未見，婚宴當天還特別來關心自己的近況，因為酒醉造成的誤會與風波，事後已傳訊息請苗真見諒包涵，苗真也回覆他：「我沒事了。」經此一事，黃少谷也會深刻反省，不再貪杯誤事。

而白冰冰也為子弟兵陳思瑋道歉，「我要他莫忘初衷，既然喜歡唱歌，就要懂得公眾人物需要負的責任，必須懂得做一個社會上的好榜樣。這幾天他已經在家裡閉門思過，讓大家擔心了，真是抱歉」。

賴慧如面對婚禮爭議接二連三，她表示心情沒受影響，了解白冰冰當晚是因趕場而先離開，而苗真的包包事件就是個誤會，最後也是圓滿落幕。對於二婚舉辦婚禮，她仍覺得非常值得，尤其當罹癌阿嬤牽著她的手，將她交給劉家銘，賴慧如原以為自己不會哭，沒想到現場依然忍不住淚水。

整場婚禮充滿溫暖回憶，當天的賓客，她也永遠銘記在心，「很抱歉占了這麼多天新聞版面」對她而言，只要心中有愛，不會受任何事影響。

苗真在喜宴上掀風波。（本報資料照片）
苗真在喜宴上掀風波。（本報資料照片）

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