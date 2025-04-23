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56歲王彩樺大方認微整 散播歡樂不退休

記者林士傑／綜合報導
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王彩樺總是把歡樂帶給觀眾。(記者王聰賢／攝影)
王彩樺總是把歡樂帶給觀眾。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星王彩樺曾以「保庇」一曲紅遍全球，卻自認沒女主角命，樂於擔任丑角，她說：「我天生就有這個功能，是可以帶給大家快樂的人。」她享受散播歡樂散播愛，至於精緻臉蛋近日引發熱議，她更不避諱認了微整，表明「不喜歡看到臉皺皺的」。

她在秀場打滾多年，人人都喊她「幼齒ㄟ」，下個月三度參與「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」，帶領觀眾重溫當年。歌廳秀對她而言，是最熟悉的舞台，綜藝節目則是打開知名度的利器，卻導致她一度失去人生方向，不清楚要專精戲劇還是主攻綜藝，後來才發現自己很有感染力，常聽到粉絲說「看到妳就好開心」，就此決定成為諧星。

她配合吃蟲、吞金魚等指示，還要戰勝懼高心魔挑戰高空彈跳，另演過各式各樣的角色，唯獨不強求要當女主角。王彩樺不只認命，也相信因果之說，「是我的就跑不走，幹嘛自怨自艾」，話雖如此，她笑說自己很愛算命，結果一致算出走老運，因此決定把握每次機會，並放話絕對不會退休：「工作不用排那麼滿、那麼累，等到我當阿嬤，還可以演演戲。」

56歲的她保養得宜，會不會想挑戰少女角色？她驚呼怎麼可能，笑稱雖然做了微整，但沒辦法變成少女，而自己也不忌諱分享，還是醫美代言人，表示：「若是我的狀態不好，我自己看了不開心，那觀眾又怎麼會喜歡？」

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