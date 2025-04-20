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丁寧和女兒大吵險失控 緊急報警「不後悔留紀錄」

記者廖福生／綜合報導
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丁寧深知教育子女要冷靜，但最終仍報案處理。(記者沈昱嘉／攝影)
丁寧深知教育子女要冷靜，但最終仍報案處理。(記者沈昱嘉／攝影)

丁寧近期在電影「刺心切骨」中飾演一位控制狂媽媽，現實生活中她是三寶媽，即使始終告訴自己不能偏心、要保持情緒穩定，但日前卻與大女兒吵得不可開交，場面險些失控，最後讓她緊急「報警」處理。

丁寧坦言，對於小孩很多事情都會放手，唯獨「使用網路」這一塊特別謹慎，會規定小孩使用時間，一到就要停止。但大女兒因不守使用規定歇斯底里大吵，丁寧只能報警，雖然通報就會留下紀錄，但她並不認為那是壞事。

當時丁寧老公並不在家，且女兒已經長得比她還要高大：「我不知道她會對我怎樣，我也害怕場面失控，女兒已經用手在捶牆了，我不怕她傷害我，是怕她傷害自己，誰知道她會不會下一秒用頭敲牆？」

報警後丁寧還特地讓一旁的大女兒聽見自己與警察的對話，她認為這個狀態也是讓彼此冷靜：「因為我們都太爆（炸）了！當時中間也沒有其他人，有個聲音出來會有冷靜的效果。」

丁寧笑說，報案事件發生後，社工會固定來電關心，但她表示，並不要害怕自己是公眾人物而限縮行動選擇，「在當下要以讓小孩子得到最好的保護為原則」。

此後，丁寧與大女兒至今再也沒有過爭吵，「我覺得有些火爆是可以靠外來的力量冷靜，當時繼續爆下去的話，我真的不知道會發生什麼事」。 她笑說小孩子真的不能偷生：「我女兒就是我的個性！」

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