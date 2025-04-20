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SJ登台嗨唱出道神曲 棒棒堂闊別15年合體拚場

記者梅衍儂、林士傑／綜合報導
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SUPER JUNIOR兩組小分隊合體，神童(左起)、東海、始源、銀赫、利特登台掀起高潮。(記者林士傑／攝影)
SUPER JUNIOR兩組小分隊合體，神童(左起)、東海、始源、銀赫、利特登台掀起高潮。(記者林士傑／攝影)

韓流帝王SUPER JUNIOR和台灣的淵源3天3夜都說不完，最傲人的紀錄是他們曾在音樂串流平台KKBOX霸榜超過200周。KKBOX第20屆風雲榜近日在高雄巨蛋登場，SJ派出兩子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.力挺，和台灣回憶殺男團Lollipop棒棒堂、新生代團體Ozone和本土團玖壹壹尬人氣。

SJ壓軸出場，由利特、始源、神童組成的SUPER JUNIOR-L.S.S.以「Suit Up」、「JOKE」炒熱現場氣氛，隨後銀赫和東海的SUPER JUNIOR-D&E接力嗨唱夯曲「GO HIGH」、「GGB」、「Oppa, Oppa」等，5個人最後更合體演唱SJ 20年前的出道神曲「Miracle」，現場簡直變成SJ演唱會。

5人更超暖心展浪漫巧思，每人寫下一句溫暖留言印在紙花上，始源中文最好，他用工整字跡寫下「一直感謝你，愛你們」並附上中文簽名，隨著典禮落幕、紙花噴射，歌迷見到直呼超驚喜。而昨天同一時間，SJ的厲旭受邀到台南全中運開幕開唱，不愧是「把台灣當廚房在跑」的SJ。

而棒棒堂闊別15年合體，阿緯在舞台上重現經典大風車，現場尖叫聲不斷。6位團員已有3位人父，敖犬放話年中要拚生頭胎，威廉送出貫穿石助陣「他有年紀了，需要貫穿」，小煜在前住處跟老婆生了2胎，好孕效果讓眾人都覺得不可思議，建議敖犬「生不出來可以去住」。

五堅情首唱新歌「當世界遺落你」，面對眾多男團爭帥，是否會想露身材「脫」穎而出？婁峻碩說：「不會！我們是音樂創作的團體，不用比較。」Ozone日前被爆團員要陸續當兵，恐面臨解散命運。他們親回當兵傳聞，文廷透露高中氣胸開刀，所以不用當兵，其他成員則低調表示時間到了就會去，目前尚未收到消息。

玖壹壹揪高爾宣及派偉俊組限定男團，嗨唱「下輩子」，打造出搖滾氛圍濃厚的「不只洋蔥版」，讓洋蔥笑說：「這次終於不是只有我一個人唱了。」

「Lollipop棒棒堂」團員小煜(右三)被王子(右起)、敖犬、小杰、阿緯、威廉...
「Lollipop棒棒堂」團員小煜(右三)被王子(右起)、敖犬、小杰、阿緯、威廉拱秀肌肉。(記者林士傑／攝影)

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