觀影說劇╱黃韻玲返「人間四」林美秀道出姊妹情

林美秀(前)、黃韻玲在「人間條件四」飾演姊妹，道出無數台灣手足心聲。（圖／綠光劇團提供、張大魯攝影）

台灣藝人林美秀、黃韻玲暌違16年再度攜手同台，經典舞台劇 「人間條件四 一樣的月光」上演一場關於愛、嫉妒與和解的手足對話，

2人重新詮釋相愛相殺的姐妹花，黃韻玲坦言，相隔16年再接觸角色，排練時居然還是讓她頭痛不已，像是「未曾癒合的記憶提醒」，彷彿身體先一步記住了她的情緒一樣，林美秀身為姊姊，向天下所有的妹妹喊話：「妳可以任性，但要學會感受。」

導演吳念真形容「人間條件四 一樣的月光」是自己創作中「最殘酷」的作品，該劇描述一對性格迥異的姊妹，因嫉妒與競爭而逐漸走向悲劇的血緣情誼，儘管16年後，在家庭與人際關係中仍產生反思作用，日前綠光劇團邀請各領域的KOL觀看排練演出，療癒作家黃大米有感地傳遞出這樣的訊息：「人生追求到最後，不是在比階層與財富，而是誰容易開心，誰就是富翁。」而運動鐵人主播侯以理也表示人生過程中本就容易遇到許多不公平，不論是情緒關照、或是實體資源，看完戲之後值得大家反思自己是否都能夠當個付出者。

黃韻玲飾演一位拿取家庭資源卻不願相對付出的妹妹，重新開排後她說道：「16年前，我第一次飾演美真，試圖揣摩她的執著、怨懟與疲憊，有許多不理解與氣憤，甚至詢問吳念真導演：『為什麼覺得我適合這個角色？』16年後，我經過許多生活及職場上的歷練，再拾起劇本，發現許多情緒早已刻進生命裡。我以為現在的自己更圓融點，能夠包容這個角色，沒想到當我再次走進她的生命時，仍對她說的每一句話感到憤怒、無力及心疼。」