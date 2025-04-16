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李國超二婚高欣欣 認了銀髮婚禮「跑不掉」

記者陳慧貞／綜合報導
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李國超(右)原不想二婚，但仍願意給高欣欣婚禮。(圖／民視提供)
李國超(右)原不想二婚，但仍願意給高欣欣婚禮。(圖／民視提供)

60歲台灣男演員李國超情牽小五歲高欣欣20年，兩人在2020年底登記結婚後，去年9月拍的婚紗照因作業問題日前才曝光，也似預告將舉辦婚禮；李國超坦言其實截至目前，夫妻倆從未進入籌辦婚禮階段，已是二婚的他，認了其實不想辦婚宴，他說：「但我告訴自己，這一遭跑不掉，畢竟人家第一次結婚，想當漂亮新娘，何況她也不年輕了！」表示尊重高欣欣的想法，讓她做一次最佳女主角。

李國超年輕時出過車禍，雖經過治療好轉，但仍造成日後行走的不方便，高欣欣為了照顧腿傷的另一半，陪伴反覆進出醫院看診，每天協助換藥照顧。李國超坦言，當初兩人在一起就沒想過結婚問題，甚至頻頻閃避，老實說：「如果朋友裡面有再婚的人辦婚宴，我是絕對不去的。」但經歷過腿傷，看著高欣欣多年的付出，連在美國的親姊都勸他：「如果哪天怎麼了，要有家屬簽名啊！」他覺得應該給人家一個交代，「女孩子嘛，這是欣欣第一次婚姻，我尊重她的意願。」

高欣欣則稱，多年來演八點檔，戲裡總是演媽媽角色，印象中只有一次在「幸福來了」中與雷洪舉辦中式婚禮，還沒正式披過白紗，對於辦婚禮，高欣欣開玩笑：「我包出去那麼多的紅包，總該回收吧！」且身旁不少親友也期待兩人辦婚禮，認為是朋友間表達祝福的情感交流，只是日前高欣欣參加賴慧如二婚婚禮，但自己的婚禮仍沒進度。

說起夫妻相處，高欣欣愛跳國標舞、喜歡姐妹淘相聚，李國超生活簡單，愛料理、愛游泳，一周游六天，沒下水的一天是游泳池休館日，夫妻倆興趣大不同，卻能包容對方喜好，日日同床共枕眠，高欣欣也還留著婚前住的房子沒賣，婚姻生活中仍保有獨處空間。

對於跳國標舞和男舞伴的肢體互動，容易擦出火花，李國超沒在怕，笑說：「到舞蹈教室可以，去公園就不行了！」意指身為藝人，大庭廣眾下還是要對自己行為負責，夫妻對話相當逗趣。

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