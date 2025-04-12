「紅孩兒」王海輪憶往事感念前妻 珍惜小10歲女友

王海輪(左)與大提琴家女友Penny大方曬恩愛。（記者王聰賢／攝影）

台灣昔日偶像男團「紅孩兒」成員王海輪3年前結束婚姻，當時他低調未多回應，如今心境轉換，他與大提琴家女友Penny大方曬恩愛，侃侃而談生命中兩個女人與他感情歸屬的始末。

王海輪當年從偶像轉往戲劇發展，事業正要起飛時，接受胸腔交感神經阻斷手術，手汗問題解決了，但代償性出汗讓他前胸、後背常濕成一片，他從「紅孩兒第一帥」到陷入社交尷尬，既痛苦又憂鬱，甚至影響工作，演藝生涯被迫中斷。

他2011年結婚，在前妻陪伴和自己轉念下，漸漸走出憂鬱症 ，但婚姻卻觸礁。王海輪對前妻十分感念，也澄清過去爆料「全都是不對的」，但當年選擇不說，是因為真的在感情上做錯，「我不能說什麼，畢竟錯在我」。

事過境遷，大家都放下了，他才透露和前妻是和平分開，且對方非常大度，更曾牽著Penny的手說「妳不是玩玩，妳對他要認真，要比我還要愛他」。

這一番話讓王海輪非常感動，「我跟前妻相處20幾年，很了解對方個性，也是她陪我走過30多歲想死的時候，現在她還是會陪我媽媽」，前妻至今在王海輪心中仍有一定地位，畢竟她陪著他走過憂鬱想了結的那段日子，Penny也大方說完全理解，絲毫不在意前任留下的影子。

她笑說：「他淨身出戶，把錢跟房子都留給前任，他選擇我們這段關係」，王海輪更說：「她們2個都是很好的女孩子，是我遇到的時機點不對。」

52歲的王海輪和小他10歲的Penny走過考驗，感情愈來愈好，但2人都曾有過婚姻，所以沒想再婚，不過想有自己的小孩，王海輪笑說：「有了就結婚，我想要女兒，女兒貼心又顧家，我跟Penny說過，如果生兒子妳養，女兒我處理。」