鄧麗君生前未發布歌曲 6月日本面世

鄧麗君有一首生前未發布的歌曲被發現。（本報資料照片）

台灣女星鄧麗君生前未發布的一首歌曲被發現，這首歌出自作曲家三木剛及作詞家荒木豐久這對「黃金搭檔」之手，錄製時間可能是1980年代中期，原本沒有曲名，荒木在重讀歌詞後取名為「情歌最愛夜霧時」。

日本 共同社報導，今年是鄧麗君辭世30周年。這首歌將收錄在計畫6月25日發售的作品集「三木剛歌曲集」中。

「償還」和「我只在乎你」這兩首鄧麗君演唱的日本歌曲也是三木剛和荒木豐久所聯手創作，其中「我只在乎你」中文版是華人 世界耳熟能詳。

「情歌最愛夜霧時」與「償還」等富有戲劇性的單曲風格不同，是一首輕快的流行歌曲。

負責監修「三木剛歌曲集」的撰稿人濱田高志指出：「這首歌應該是作為專輯歌曲而準備的。或許也是刻意融入了當時在日本流行的中華風流行樂。從曲風來看有些另類，但可能因為能唱得放鬆自然，很好地展現出了她可愛的一面。」

另據「東京新聞」報導指出，這首消失數十年的歌曲，是被環球音樂（Universal Music）的一名工作人員，在東京一處倉庫內整理舊錄音時，無意間在卡帶上發現、這首完整保存在卡帶的歌曲。那一卷錄音帶同時還收錄許多鄧麗君歌聲與伴奏，屬於「多軌錄音帶」。

眾所周知，鄧麗君是華語樂壇最具代表性的傳奇女歌手之一，經典代表作包括「月亮代表我的心」、「小城故事」、「我只在乎你」、「甜蜜蜜」等。她於1995年在泰國 清邁度假時因氣喘發作驟逝，享年42歲。