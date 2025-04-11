我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

鄧麗君生前未發布歌曲 6月日本面世

娛樂新聞組／綜合報導
鄧麗君有一首生前未發布的歌曲被發現。（本報資料照片）
鄧麗君有一首生前未發布的歌曲被發現。（本報資料照片）

台灣女星鄧麗君生前未發布的一首歌曲被發現，這首歌出自作曲家三木剛及作詞家荒木豐久這對「黃金搭檔」之手，錄製時間可能是1980年代中期，原本沒有曲名，荒木在重讀歌詞後取名為「情歌最愛夜霧時」。

日本共同社報導，今年是鄧麗君辭世30周年。這首歌將收錄在計畫6月25日發售的作品集「三木剛歌曲集」中。

「償還」和「我只在乎你」這兩首鄧麗君演唱的日本歌曲也是三木剛和荒木豐久所聯手創作，其中「我只在乎你」中文版是華人世界耳熟能詳。

「情歌最愛夜霧時」與「償還」等富有戲劇性的單曲風格不同，是一首輕快的流行歌曲。

負責監修「三木剛歌曲集」的撰稿人濱田高志指出：「這首歌應該是作為專輯歌曲而準備的。或許也是刻意融入了當時在日本流行的中華風流行樂。從曲風來看有些另類，但可能因為能唱得放鬆自然，很好地展現出了她可愛的一面。」

另據「東京新聞」報導指出，這首消失數十年的歌曲，是被環球音樂（Universal Music）的一名工作人員，在東京一處倉庫內整理舊錄音時，無意間在卡帶上發現、這首完整保存在卡帶的歌曲。那一卷錄音帶同時還收錄許多鄧麗君歌聲與伴奏，屬於「多軌錄音帶」。

眾所周知，鄧麗君是華語樂壇最具代表性的傳奇女歌手之一，經典代表作包括「月亮代表我的心」、「小城故事」、「我只在乎你」、「甜蜜蜜」等。她於1995年在泰國清邁度假時因氣喘發作驟逝，享年42歲。

日本 華人 泰國

上一則

演張鈞甯兒子 9歲謝以樂自認哭戲有天分

下一則

劉嘉玲上億美元財產未來落誰家？ 繼承人傳是29歲的他

延伸閱讀

日本大阪世博／最大木建築 大屋頂環創金氏紀錄

日本大阪世博／最大木建築 大屋頂環創金氏紀錄
日本公明黨黨魁22日訪中 擬轉交石破茂親筆信

日本公明黨黨魁22日訪中 擬轉交石破茂親筆信
靈魂之窗凝視宇宙 韓星G-Dragon的音樂送上外太空

靈魂之窗凝視宇宙 韓星G-Dragon的音樂送上外太空
鄧麗君生前未發布歌曲被發現 收進6月發售作品集

鄧麗君生前未發布歌曲被發現 收進6月發售作品集

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故