郭雪芙談遠距離戀愛 洋男友面前秒變「母老虎」

郭雪芙出席護膚品牌活動，分享保養秘訣。（圖／妮維雅提供）

台灣女星郭雪芙去年10月被拍與一名洋男街頭十指緊扣親密約會，異國戀情隨之曝光，她也大方認愛後，如今正在愛情、事業兩得意之際，10日她現身出席護膚品活動，提及感情近況，坦言去年底和男友到歐洲過聖誕、跨年 後，至今已4個月沒見面，雖是遠距離戀愛，但認為現在的戀愛模式「挺好的」。

戲裡的郭雪芙角色多變，先前在「不如海邊吹吹風」的金門女孩，性格大剌剌，近期將播出的「成功路上」則演出校花，郭雪芙笑稱戲裡「校花」角色是較秀氣的女生，自己真實個性較大而化之，唸書時期更像個男孩子，說起在男友面前，她透露兩人因分隔兩地，每天會傳訊息、視訊聊天，戀情還在磨合時，她會因語言無法溝通而生氣，「在男友面前，我是母老虎，偏派（台語： 兇），我會在旁邊崩潰、尖叫」進一步解釋不是因和男友吵架，而是氣自己無法確切表達心意，才會忍不住發瘋、大吼大叫，「我從小到大都大吼大叫，講話很大聲，現在比較平穩了。」

郭雪芙出席活動，大方分享保養秘訣，提到私下是否會關心男友膚況，她立刻露出尷尬不失禮貌的微笑，表示不管是男友還是朋友都會關心，像之前碰到身邊朋友沒做好防曬，臉黑一塊、白一塊，她當面就直說「怎麼曬成這樣」，並給予保養建議。