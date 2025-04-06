孫燕姿25周年破紀錄 吐任性人生 1原因要鏡頭別靠太近

孫燕姿生活相當低調，自認有點小任性。(圖／Make Music提供)

歌迷等了10年，孫燕姿昨晚在家鄉新加坡 展開「就在日落以後」巡演，斥資建起刷新紀錄的巨型舞台，她霸氣宣告：「我們今天不要hold back（保留），不要有任何約束，一起唱到底！」

「極美」一曲前奏伴隨著LED舞台煙火齊放，搭配絢麗燈光、漫天紙花與彩帶，視覺無比繽紛，象徵著孫燕姿與歌迷共度的璀璨25年。她以全白造型自升降台緩緩而升，飆唱「我要的幸福」、「超快感」；演唱「神奇」一曲驚喜熱舞，賣力唱跳讓全場為之驚艷。

孫燕姿(中)的舞台重寫新加坡室內演唱會紀錄。(圖／Make Music提供)

她笑稱歌迷總形容她這25年沒變化，可是鏡頭別太靠近她，因為臉上冒出了一點細紋，但也許有些東西不會變，接著響起「我的愛」的前奏，全場如同她的最強合音，默契絕佳跟著唱和。她邀來因「影后」爆紅的詹懷雲擔任串場VCR主角，與「AI 孫燕姿」互動穿越時空，串起13張專輯帶來的感動與心境，本尊現身高唱「克卜勒」，歌詞「用盡所有思念，唱一首歌，給你，給你」正是心中最佳寫照。

孫燕姿「就在日落以前」20周年巡演因疫情 擱淺，5年來重心幾乎擺在家庭，如今以「就在日落以後」巡演歡慶25周年，舞台設計圍繞著活著與生命的矛盾，71公尺寬、14.5公尺高的LED銀河牆還有19公尺長延伸舞台，皆重寫新加坡室內演唱會紀錄。

孫燕姿(中)演唱「神奇」一曲驚喜熱舞，賣力唱跳讓全場為之驚艷。(圖／Make Music提供)

她以「極美、未知、夢境、生活、人物」5大環節安排近30首金曲，點歌橋段由「愛情證書」、「尚好的青春」2首勝出，演唱「平日快樂」之前，她笑稱生活很平凡，每天都在煩惱小孩的飲食，倒是有點小任性，「我選擇我想要過的生活，我覺得不管選擇什麼，最光鮮的還是最平凡的，我們都在尋找更好的自己」。

來到安可時間，她演唱「日落」前拿出手寫信，感性地說：「我常常幻想日落是什麼樣的場景，是否充滿焦慮，是否滿懷疑惑，到底曾經發生的這不真實的存在，還是說可以帶著身邊珍貴的這些人，永遠勇敢的保護心底深處的平靜，這篇是致謝，感謝你，也感謝自己。」

孫燕姿以全白造型揭開「就在日落以後」巡演序幕。(圖／Make Music提供)

孫燕姿「就在日落以後」巡演在新加坡橫跨2周、連唱4場，接著移師上海、北京等地。