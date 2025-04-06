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父母過世 方季惟孑然一身 驚曝身後事已想好

記者梅衍儂／綜合報導
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方季惟58歲，身體健康還不錯。(記者王聰賢／攝影)
方季惟58歲，身體健康還不錯。(記者王聰賢／攝影)

台灣藝人、「永遠的軍中情人」方季惟58歲了，她大半輩子照顧雙親、學習佛法，父母相繼過世後，相依為命的愛犬前年也走了。如今孑然一身，她坦言已安排好自己的後事，淡淡地說：「我都準備好了。」

方季惟為了幫家裡還債工作太拚命，25歲得甲狀腺濾泡癌，手術順利處理掉後，身體維持得很好，定期三個月回診追蹤。不過，她透露上了年紀皮膚太乾，一雙纖纖玉手裂得嚴重，拍戲時都要用手部替身。方季惟愛吃速食，發現如果飲食稍微油一點，手就不會那麼乾。但她是過敏體質，很多東西不能碰，所以有點兩難，現在隨身攜帶過敏藥。

年輕罹癌、當照護者又學佛法，她對生死看得很開，「我已經準備好百歲後的東西，因為我不想給別人太多負擔，我會跟他們講做哪些事」。

花了大半輩子照顧父母，她體悟到該幫自己想。看到朋友上有老下有小，忙到壓力超大，她說：「照顧兩頭是很辛苦的，我都經歷過，我跟朋友說我們這年紀，不要再說希望將來可以怎麼樣，應該現在就去做，萬一一口氣上不來怎麼辦？」

她及時行樂，是否也備好遺囑？她笑說：「這個不能講喔！」

身邊沒伴，朋友問「你都不交男友，都怎麼克服」，她反而建議對方如果覺得孤單就去運動，無聊就在運動場上找人聊天；方季惟學佛法，也信星座，雙魚座的她不需要愛情的浪漫，「唐綺陽說我自己一個人就可以，不需要有另一半」。

從來沒有找伴念頭？「沒有，如果要結婚我早就結婚了，從小我媽就在幫我物色對象，叫我去相親，他們要我結婚就是希望（對象）可以幫我的家人，但我覺得這是不應該的，我賺錢養他們就好，他們百歲了，我也沒有遺憾了，可是我年紀也大了，為什麼我還要重新找一個？」

雖然外號叫「小孩」，但方季惟從小到大都堅強無比，「我不覺得是遺憾，這是我的選擇，從小我給侄子一句話就是愛自己所選、選自己所愛，選擇都要自己負責，不要怪別人」。

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