高齡懷孕 47歲洪小鈴喜生女娃 親友促生個二寶
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47歲洪小鈴和小1歲的張天霖相識18年，從朋友、情侶，去年底宣告雙喜臨門，在兒童節分享女兒「張小妹」出生喜訊。兩人原本要低調，但張天霖覺得這是她第一個兒童節，所以特地出來跟大家打招呼，還送上臉頰愛心。
洪小鈴剖腹生女，「張小妹」重3000公克，母女均安，親友還誇她適合生小孩，可以再生二胎，嚇壞新手爸媽。雖然月子中心想送全家合照當禮物，但洪小鈴已婉拒，所以暫時還看不到一家3口合照。
洪小鈴產前接受「媽媽寶寶」雜誌訪問，透露以46歲高齡懷孕，每一次產檢，其實都戰戰兢兢、如履薄冰。自從懷孕、結婚後，張天霖有了爸爸自覺，開啟便當店副業，準備好扛起一個家，有這樣的神隊友讓她不再擔心，懷孕期間就連一張衛生紙掉地上，他都要她「等我回家再撿」。
洪小鈴2023年認愛張天霖，去年12月突然宣布已結婚並且當媽，張天霖當時則曬出17年螢幕CP舊照，寫道：「10幾歲我們一起當模特兒時相識，20幾歲一起演戲熟識，40幾歲緣分讓我們走到了一起，妳還為我帶來上輩子的情人，謝謝妳，我的小公主」。看來如今他有2位小公主要伺侯。
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