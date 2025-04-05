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2年暴瘦到暴肥… 破產、重病、離婚 徐亨自嘲太幸運

記者趙大智／綜合報導
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徐亨最近現身，被發現身材圓潤不少。（圖／欣代唱片提供）
徐亨最近現身，被發現身材圓潤不少。（圖／欣代唱片提供）

58歲金鐘男配角徐亨因投資失利欠下2億巨債，幾近消失幕前，不久前他合體愛徒陳昶均拍「幸福的四季」MV，暴肥模樣嚇壞大家。徐亨接受本報系聯合報專訪，坦言體重目前破百，債務還有2000萬，債主早就知道他腦腫瘤也體諒，之所以打破低調公開病情，是因為「酸民覺得我過太爽吃太好」。

不只生病還離婚，徐亨苦笑：「人生最慘的破產、破病、妻離子散，我全都經歷了，也太幸運！」原本不想對外賣慘，但照片曝光酸言酸語排山倒海，「我其實吃不多，絕對不是大魚大肉」。

2023年，他跟李銘忠、王柏傑拍Disney+「台灣犯罪故事，當時模樣消瘦僅70公斤(約154.32磅)，那正是身體給出警訊。除了異常虛弱，徐亨連走路都走不動，經常跌倒，跑活動都要靠人攙扶，甚至嘔吐。某天他坐在一家咖啡廳門口的椅子，竟直接暈倒，最後被送進台灣馬偕醫院急救。

一檢查之下，原來是腦腫瘤引發水腦症，將腦水經引流隨尿液排出，但腦瘤因長在神經上不宜開刀，採取放射及藥物治療。徐亨除了耳鳴及右耳聽不清楚，也因為藥物加上壓力，在2年內從暴瘦到暴肥，變成現在大家看到的模樣。

還債之路長達10幾年，徐亨現在台北、台中兩地跑，接直播、拍短片，打零工，他說：「就努力活著，看能活多久，希望能找到固工作順利還債。」

徐亨曾和女星王美雪有過一段情，2003年娶了小14歲公司場記黃于倫，育有1女，問今年多大了？他竟答不出，連離婚也不確定是2022還2023年，能肯定的是簽了切結書，所有債務由他負責，與母女無關，「說實在，我也辜負她全家」。經查徐亨女兒今年剛滿20歲。

徐亨過去曾跟地下錢莊借錢，老是有不明黑衣人上門討債，連老婆娘家親戚也跳出來砲轟他「沒誠意還錢」。如今雙方終於一刀切割，對於離婚原因，徐亨一言以蔽之：「個性不和！」但強調離婚跟生病是兩回事，沒有互相關聯。

徐亨和黃于倫補辦婚禮畫面。（本報資料照片）
徐亨和黃于倫補辦婚禮畫面。（本報資料照片）

腫瘤 Disney

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