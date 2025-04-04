柯以柔住院8天 確認攜手一生的伴 決定不婚不生

柯以柔(右)慶幸在生命中最美好時刻遇見Joseph。（圖／柯以柔提供）

剛經歷生死難關，柯以柔和男友Joseph迎來交往周年紀念，兩人個性契合相愛甜蜜，她坦言打離婚官司後從未想過能再談愛，相隔七年命運讓彼此相遇，各自有過一段婚姻的兩人，允諾相伴至老，但未來確定不婚不生。

柯以柔日前前高燒住院，一開始她還不以為意，在醫院裡躺了八天，在外商公司上班的男友Joseph天天不離不棄到醫院各種照護，晚上窩睡在病床旁、白天才換裝進公司上班，她說，「有幾次看到他早上人起來，半天眼睛都沒睜開，真的太辛苦了」。

Joseph跟她同年，是個細心溫柔的男子，平時一起出門，柯以柔的包包永遠掛在他肩上，鞋帶鬆了他總會彎腰蹲下為她繫上，在交往周年前夕的這場大病，更考驗出他對這段感情的真心。榮總感染科權威告訴她，「你再晚來一點，就會引發嚴重敗血症，非常危險。」

柯以柔笑說，「我用的是本名柯育婷，住院時醫護人員先認出我男友，他公司同事和老闆也都知道我們的事」。聊到Joseph，她滿是幸福，「我們個性互補，我討厭安排行程、洗碗、倒垃圾，這他都喜歡也擅長，而且因為運動，他的身材真的很好」。

兩人都在各自經歷不同人生才相遇，曾有相見恨晚的感覺，但她告訴Joseph，如果沒有過去那些坎坷，也許她現在還是個性急躁、脾氣強硬的大小姐，「現在是我人生最好的時刻」。