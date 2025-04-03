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張鈞甯憋尿苦不堪言 與「越南影帝」曖昧表面浪漫而已

記者趙大智／即時報導
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張鈞𡩋（左）產婦接生後，想起自己和孩子的關係；連炳發也發現了她內心的自責感。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)
張鈞𡩋（左）產婦接生後，想起自己和孩子的關係；連炳發也發現了她內心的自責感。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

張鈞甯和「越南影帝」連炳發在「The Outlaw Doctor 化外之醫」患難見真情，但卻是慢慢加溫，從雨中的互相凝望，到聯手治療傷患，他親眼見她因恐慌症雙手發抖的慘況，她也為他濟世救人的胸懷感動，兩人將在深夜獨處，星空下相訴心事，氛圍逐漸曖昧。

張鈞甯在「化外之醫」再度披上白袍，戴上剛強感眼鏡，臨危受命接下角色，在短時間內背好大量英文台詞，讓人看到不同的表現。山裡來火裡去比男人還強，但講到跟「發哥」連炳發的粉紅泡泡，她忍不住叫苦連天：「最大挑戰是艱困的拍攝環境，尤其是那裡沒有廁所，大家都得憋尿，這讓拍攝變得非常辛苦。」

張鈞𡩋在工寮緊急為產婦接生的戲份，拍攝過程非常艱辛。(圖／公視、中華電信、瀚草文...
張鈞𡩋在工寮緊急為產婦接生的戲份，拍攝過程非常艱辛。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

「化外之醫」中，張鈞𡩋和連炳發為救助一名因搬運木頭導致肩膀骨折受傷的移工，進入偏遠山中工寮，又同時遇到懷孕的移工突然破水，張鈞𡩋只好警急當「產婆」幫接生，卻發現嬰兒出生後未哭啼，母嬰皆在生死關頭間徘徊，讓張鈞𡩋心急如焚。

張鈞𡩋透露該場救援戲需要注意很多小細節，劇組和演員都需要極大的耐心：「手術通常都需要用特殊道具，但因為是在工寮緊急處置，我們只能用工具箱裡的工具來替代真正的醫療器械，這也讓過程變得更加有挑戰。」

「發哥」連炳發（左）和張鈞𡩋星夜下分享心事。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)
「發哥」連炳發（左）和張鈞𡩋星夜下分享心事。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

其實不只戲裡緊張刺激，戲外也相當不容易，張鈞𡩋表示，這場戲並非棚內拍攝，而是劇組大批人馬真實前往山上的鐵皮屋取景，「拍攝團隊不僅需要將醫療器材和工具搬上山，這讓拍攝過程變得非常艱難。」  

連炳發（左）和張鈞𡩋兩人似乎越靠越近。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)
連炳發（左）和張鈞𡩋兩人似乎越靠越近。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

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