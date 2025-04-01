黃明志「又死了」？愚人節再發死訊 這次死因是…

黃明志在社群平台貼出播報自己死訊的大馬新聞片段，再度引發話題。(取材自臉書)

馬來西亞歌手黃明志去年愚人節時，就曾在社群貼出黑白照，還有告別式的時間、地點，一時間他的死訊瘋傳，後來真相是原來要辦生前告別式，不過他的操作手法引發爭議，告別式現場還一度與當地媒體起衝突，今年他又選在愚人節這天爆料自己的又死了。

據噓！星聞報導，黃明志4月1日凌晨愚人節時間一到，就在社群貼出一張照片，照片中有兩位新聞主播在播報黃明志的死訊，新聞標題寫著「獨家：又死了！黃明志在路邊被大馬記者咬死」，主播身後的背景就是黃明志的黑白照。而黃明志自己還寫道「Rest in peace」（願死者安息）。

網友見到黃明志又發出死訊，忍不住笑稱「到底要死幾次」、「每年都要死而復生」、「第一次看到死字配『又』」、「怎麼又死了」，而照片中其中一位新聞主播杜文杰也特地留言澄清「我們沒有報道過這個新聞哦，這是篡改修圖」。

據報導，黃明志去年才「假死」過，雖然他事後澄清，「生前告別式」是希望大家能撇開華人 禁忌、勇敢面對生死，但不少粉絲卻氣炸，紛紛罵「無聊！對你太失望」、「一點都不好玩」，一度掀起退粉潮。