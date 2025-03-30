蕭敬騰38歲生日 訂了「限量名表」犒賞自己

蕭敬騰結束「野生」巡演澳門站，開心慶功切蛋糕。(圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供)

蕭敬騰 （老蕭）29日結束由寬魚國際主辦的「野生」巡演澳門 站之後，隔日正好是他的38歲生日，是否收到來自愛妻Summer的生日禮？他猛搖頭：「其實我們不會在特定日子送禮，因為平常隨時都有送。」倒是他日前為自己定了一只名表已送達手上，喜形於色。

他稱不會特別送禮，但Summer卻常給他驚喜，她曾送上一只LV訂製的吉他箱子，卻閒置良久，Summer有點不解；「我以為他是捨不得用，但其實是他沒有放這一款箱子的吉他。」於是最後變成家裡最美麗的擺飾。

不過他訂製的限量名錶「江詩丹頓」，不願透露實際金額，僅笑笑表示是犒賞自己的禮物，只是剛好於生日前送來而已。

他30日還為粉絲舉辦一場生日會陪大家同歡，同天還有向華強夫婦、陳喬恩 夫婦、佩甄夫婦、胡小禎及任達華太太琦琦

等親朋好友至現場獻上祝福，被問到今年的生日願望？老蕭想了良久：「我希望大家都好，我覺得現在的大家都很辛苦，在這個世代，大家都不容易，大家都好，就不會吵架、也不會有爭奪，更不會有不好的情緒，總而言之，希望大家都開心。」