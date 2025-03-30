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蕭敬騰挑戰蔡依林「倒帶」笑周杰倫：他不唱，我唱

記者許晉榮／即時報導
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蕭敬騰在「野生」澳門站現彈現唱。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）
蕭敬騰在「野生」澳門站現彈現唱。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

養精蓄銳3個月後，蕭敬騰（老蕭）29日搖身一變「黑馬王子」登上澳門威尼斯人綜藝館舞台，正式啟動升級版的「野生」巡演，從「王子的新衣」序曲、高音飆破天際的「皮囊」，更翻唱了王菲的「開到荼蘼」及Jolin蔡依林的「倒帶」，冷不防脫口開了周杰倫（周董）玩笑：「聽說這首歌（指「倒帶」）周先生都不唱，沒關係，弟弟幫他唱！」全場瞬間掀起一陣歡呼。

老蕭刻意選唱多位天后的經典歌，在唱完周董2004年為Jolin譜寫的「倒帶」時，他有感而發：「很榮幸在幾年前，我曾有一張翻唱作品（指「愛的時刻自選輯」），裡面全是女歌手的歌，像是『開到荼蘼』以及剛剛唱的『倒帶』等；大家若喜歡的話，可以去聽聽看這張10幾年（2009年）前的作品。」

被問到這首「好哥們不唱的歌曲」？老蕭笑笑表示這首歌是今年才加入歌單，「其實有很多歌都是去年點歌環節每次都會被點到的歌曲，所以我才會把它放進來。」未來的台北場，是否也會邀請周董一同來唱？老蕭苦笑：「他應該不會唱吧！」

去年8月上海站起跑後，老蕭一路唱遍成都、北京及拉斯維加斯等指標性場館。重啟的「野生」澳門站，主舞台視覺融入「野生」的生態概念，讓印入眼簾的，幻化成一座巨型植物生態箱，難怪接連獲得德國iF 設計獎(iF Design Award)及2025年美國 MUSE Design Awards 最高榮譽— Platinum 鉑金獎肯定。

掌舵主秀的老蕭，不僅在節目上大幅翻新，還加入了舞蹈元素，演唱「野生」時，他換上一襲黃色全蛇紋套裝與8位舞者舞步大邁，近3小時演出技驚四座。不過他也坦言近來多處於焦慮中，「主要是3個月沒走，又改了很多東西，所以我一直在準備，但我發現好像愈準備就愈擔心有意外，最後1個月、甚至最後15天，我每天都做惡夢，夢到自己感冒．所以每天起床第一件事就是先吞嚥，確保喉嚨不痛才安心。」

他與老婆Summer去年10月宴客後感情如膠似漆，此時唱起「Merry Me」這首歌亦格外有感，老蕭說：「這首歌是我人生中很重要的一首歌。」台下還有男觀眾突當眾求婚，溫馨動人的氣氛感動萬人，老蕭笑說很榮幸，並表示：「祝福你們！也希望這份愛能感染在場的所有人。」

蕭敬騰在「野生」澳門站上，演唱多首經典歌曲。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）
蕭敬騰在「野生」澳門站上，演唱多首經典歌曲。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）
蕭敬騰在「野生」巡演澳門站上，依然有點歌橋段。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）
蕭敬騰在「野生」巡演澳門站上，依然有點歌橋段。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

澳門 蕭敬騰 德國

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