張學友60+巡演 喊話粉絲別嫌棄 大秀「一字馬」

張學友3度站上高雄巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

張學友上個月歡慶個人千場巡演，輝煌紀錄榮登華人 歌手之王，日前空降台灣高雄巨蛋舉辦「60＋」世界巡演，他感性致謝一路支持的粉絲，並喊話不要嫌棄他：「我，老是老了，可是我還是很努力保持自己，我會一直做下去的。」

3度站上高雄巨蛋，63歲的張學友「等你等到我心痛」、「深海」、「三天兩夜」、「情書」等金曲讓全場唱和，身旁無論是影子聯動的雙人舞、表現3人內心糾葛的空中芭蕾舞，一一將現場氣氛推至濃烈的情感頂端。

顧及健康的他很寵粉，過往離開飯店會戴口罩跟粉絲互動，下午搭車看見歌迷守候下榻飯店門口，特別停車、打開車門跟大家揮手打招呼，同時比了大大的讚象徵狀況極佳。

果真他此套巡演第223次「一字馬」引發陣陣尖叫，他說之所以一直拉筋，是聽說筋比人長1寸、生命就多10年，所以從50歲開始拉筋，「為什麼要叫『60+』演唱會，因為可以長一點」，表示自己會好好生活、保持身體健康，相約70歲再相見。

接著當他演唱「又十年」時，大螢幕放送他從童年、青澀一路走到壯年，最後是滿布歲月洗禮的容顏，畫面讓觀眾感動落淚。他分享至今對於歌唱仍摸不著頭緒，有時在飯店唱得很好，現場卻又破音，「我希望有一天真懂唱歌是怎麼回事，然後跟大家分享」，努力讓大家見到最棒的張學友。他今起連續2天都在高雄巨蛋開唱，下周移往台北小巨蛋進行3周、9場演出。