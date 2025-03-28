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金城武時隔4年露臉 登陸代言 全網暴動：依舊是男神

記者廖福生／綜合報導
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金城武悠閒的走在鄉間小路，帥氣依舊。(取材自微博)
金城武悠閒的走在鄉間小路，帥氣依舊。(取材自微博)

金城武是不少人心中永遠不敗的經典男神，但由於他個性低調，加上近年來鮮少在螢光幕前露面，因此蒙上了一層神秘感。不過，近日中國無印良品的官方微博上，無預警曝光金城武成為全新的品牌代言人，令粉絲們又驚又喜。

中國無印良品微博上寫下了文案，「自然裡，有舒適生活的智慧；自然裡，有舒適生活的答案，於巔峰時轉身向野，於日常中感受幸福，身穿自然素材的漢麻，在庭院裡播種、翻土、灌溉，在郊野騎行、散步…，聽草叢與風的奏樂也獲取，大自然對生活的輕柔解答。」

同時，官方也釋出了兩張金城武的照片，一張身穿白T恤、白襯衫、卡其長褲，牽著腳特車漫步在鄉間小路，怡然自得的氛圍，優雅恬靜。另一張金城武身穿牛仔襯衫，搭配深藍色的九分褲，坐在盆栽前，雙眼盯著手中的盆栽，露出淺淺的甜笑，生活感十足。

而這是金城武繼2021年無預警代言手機遊戲「天堂2M」後，時隔4年再度現身，當時他為了代言拍攝了廣告「天堂2M 對戰篇」，一上架就掀起熱議，相信此次金城武的後續曝光行程，也讓粉絲們都相當期待。

金城武最新照片曝光後，不少網友大讚，「變化不大，依舊是男神」、「氣質這事變不了，甚至歲數愈大愈有味道」、「帥哥老了還是老帥哥」、「金城武，披個麻袋也好看」，還有不少人大喊，「趕緊復出拍戲吧」。

據悉，51歲台日混血男神金城武曾被台灣歌手陳昇爆料，「聽說他現在在種田」，一度引起網友熱議。而香港導演陳可辛也曾在受訪時表示，現在要請到金城武拍戲很困難，最少要花半年時間遊說，原因是「他基本上不很想拍戲，會找100個理由推辭」。

金城武代言中國無印良品。(取材自微博)
金城武代言中國無印良品。(取材自微博)

金城武 微博 香港

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