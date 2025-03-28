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黃子佼持未成年性影像案 吳淡如促公布「創意私房」會員名單

記者葉君遠／即時報導
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吳淡如發言引起各界認同。（取材自臉書）
吳淡如發言引起各界認同。（取材自臉書）

台灣藝人黃子佼因持有2259部未成年人性影像，遭判刑8個月，背後的偷拍論壇「創意私房」犯罪手法令人髮指，而黃子佼是其會員。吳淡如在臉書寫下，高級會員多達80人，是否也贊成公布名單並起訴，「不管他們有何等社會名望？」超過萬筆讚、千筆留言喊「贊成」，而其中更不乏演藝圈的藝人喊贊成。

黃子佼案，後續引發了曾國城、徐乃麟評論遭各界撻伐風波，台北市議員苗博雅於是開直播，逐條導讀黃子佼案判決書，她認為，曾國城和徐乃麟兩位演藝圈大哥肯定未細看內容，才會幫忙說話，所以一條一條讀給大眾明白。判決書裡詳細說明，黃子佼於2014年加入偷拍論壇，2017年開始下載這些受害者的影片，這些影片都是在非自願下被拍攝流出的，受害者介於10至17歲，分別就讀國小至高中，且可輕易辨識其等之臉部、身體特徵，影片中裸露私密部位，且不乏是穿著學校制服的照片截圖、持學生證自拍。

苗博雅的詳細導讀引起各界重視，許多過去不曾發聲的藝人包括郁方也跳出來怒喊黃子佼偽善、披著羊皮的狼，而吳淡如則請大家投票，是否要公布這些助長加害的高級會員名單並起訴，而留言中，已看出有眾多黃子佼的同行，即藝人們紛紛站出來喊贊成。

網友表示，「沒有這些高級會員的贊助，這種本就不該容於世的社團怎麼能夠存在？一定要公布，而且更應該訴諸法律」、「這些魔鬼真的太可惡了」、「他們折斷了幼鳥的羽翼，也該付出傾巢的代價」、「每個高級會員都拿證件跟名片拍照公諸於世」、「我們要為不能發聲的孩童站出來」、「殘害幼童的事沒有妥協的空間」。

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