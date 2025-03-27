隋棠優雅走樓梯 下一秒「華麗仆街」嚇壞鳳小岳

隋棠飾演神秘且迷人的「金老師」。（圖／甲普國際媒體提供）

隋棠 、鳳小岳、林哲熹、項婕如主演療癒台劇 「歡迎光臨 二代咖啡」，故事以隱身巷弄的咖啡店為舞台，講述咖啡菜鳥一步步成長為真正的咖啡職人歷程，四位主演接受專訪，林哲熹提到最難忘的一場戲是最終的咖啡比賽，鳳小岳與隋棠首次演男女朋友，不忘爆女神竟也有「脫線」(少根筋)的一面。

「歡迎光臨 二代咖啡」劇情描述林哲熹在咖啡大師鳳小岳的嚴格指導下，隋棠的暖心支持中，最終成長為真正的咖啡職人，並與甜點師少女項婕如共譜一段純愛戀曲。提到最難忘的一場戲，林哲熹直呼是戲裡最終的咖啡比賽，劇組不僅請來真實的國際裁判擔任評審，讓他備感壓力，「那場的台詞是我自己寫的，總結了克平的成長與旅程，拍完那天我真的太感動，回家哭了三天。」為了讓角色互動充滿驚喜，他常在拍攝現場即興加料，「有場棠棠姐跟小岳吵架的戲，我明明不在鏡頭裡，還在旁邊拿出手機打『金老師我是挺妳的』的跑馬燈，結果棠棠姐一走出去就笑場！」

隋棠則笑說劇中角色金老師最挺江克平(林哲熹角色)，「但他從頭到尾沒泡過一杯咖啡給我耶，我怎麼知道他泡得好不好喝？」讓一旁的鳳小岳、項婕如忍不住傻眼：「蛤？」鳳小岳回憶，拍戲過程幾乎都泡在咖啡店裡，「很久沒演到這麼沉浸的作品。有場戲一整天拍年輕時期，從開店、追愛、還有打戲爆血，一天拍完超虛脫。」還不忘爆料隋棠很「脫線」，「有場戲她要從樓梯優雅走下來，沒想到下秒卻『華麗仆街』，連動旁邊雜誌櫃上的雜誌全倒下來，大家都覺得她是仙女，我第一次看到她這麼崩壞！」