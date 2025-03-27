連日遭網暴 曾國城喊冤：沒說過挺黃子佼

曾國城(右)曾和巫啟賢一起出席活動，這次他缺席活動，巫啟賢要大家別追問。（本報資料照片）

曾國城評論黃子佼 後丟代言、節目主持，本要出席藝人高爾夫球公益活動卻臨陣缺席。他事後坦言因重感冒沒到場，但對於連日來遭到網暴，他心底有冤，「我說留一口飯吃，是指給小優，但遭剪接成力挺黃子佼，被扣了大帽子，希望有人還我清白」。

這月11日他跟徐乃麟錄華視「天才衝衝衝」時受訪，被媒體追問黃子佼和小優事件，兩件事給的答案最後被交錯剪接，幾天後合作廠商下架他的廣告代言，主持了9年的公視招牌節目「一字千金」也丟了。

還原曾國城當時發言，他評價黃子佼是個電視公務員，得過很多的肯定，發生事情後全部抹煞了他這個人，撻伐嚴重了點。他確實沒要求大家留一口飯給黃子佼，全程沒用「力挺」字眼，單純評論黃子佼這個人，已讓他丟掉數百萬的工作。

曾國城說，「受訪隔天看到新聞，我本以為大家笑一笑就過去也沒出面制止。後來發生一連串的事，我委屈吞了，也請辭節目，並發了長篇道歉文說我錯了，這是我該付出的代價」。

他為此情緒低落數日，也想過出面澄清，但最後決定低調，不過被冤的怨，他有些過不去，「有些話我真的沒說過，我沒說過挺黃子佼，卻被扣那麼大一頂帽子，我真的是無辜的，不要用誤會來傷害我」。

他本來要參加由他和侯昌明、陳國華、游鴻明和巫啟賢登高一呼合組的「中華演藝人高爾夫球協會」公益捐贈記者會，所有媒體都趕往林口東華球場，他到開場前一刻都沒到，主辦單位通知他缺席了，事後，他表示真的重病，不是刻意不到場。

曾國城說，「我錄『天才衝衝衝』時受涼中了感冒，一晚都在吞維他命和發泡片，他們問我能不能到場，我一直想去，說到早上再看狀況，早上起來發現身體真的不行，咳…，我知道很多媒體趕到林口等我，請幫我跟他們說聲抱歉，真的不是故意的」。

侯昌明說，「城城一直以來都是我們的好友，我只能說在球場上看到的他都是熱心公益，大家聚在一起，希望可以散發大的力量，幫助更多朋友，這是我們的宗旨，他既然不能來，但心繫著我們，他也掛念受贈單位」。王偉忠被問此事，表示「演藝圈都這樣風風雨雨的，大家就忘情於江湖吧」