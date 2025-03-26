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曾國城沒挺黃子佼慘丟節目「有人能還我清白？」

記者葉君遠／台北即時報導
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曾國城。(本報資料照片)
曾國城。(本報資料照片)

台灣資深主持人曾國城評論黃子佼事件後丟代言、節目主持，今天本要出席藝人高爾夫球公益活動臨陣缺席。他坦言重感冒才沒到場，但對於連日來遭到網暴，他心底有冤，「我說留一口飯吃，是指小優，但遭剪接成力挺黃子佼，被扣了大帽子，希望有人還我清白」。

曾國城這月11日跟徐乃麟錄華視「天才衝衝衝」，開錄前受訪時被媒體追問黃子佼和小優事件，兩件事的答案最後被交錯剪接，幾天後合作廠商下架他的廣告代言，主持了9年的公視「一字千金」也提出質疑，為了不連累製作單位他也立刻丟出辭呈，損失慘重。

還原曾國城當時發言，他評價黃子佼是個電視公務員，得過很多的肯定，發生事情後全部抹煞了他這個人，撻伐嚴重了點。他確實沒要求大家留一口飯給黃子佼，全程沒用「力挺」字眼，但是單純評論黃子佼這個人，已他丟掉數百萬的工作。

曾國城說，「隔天看到新聞，我本以為大家笑一笑就過去也沒出面制止。後來發生一連串的事，我委屈吞了，也請辭節目，並發了長篇道歉文說我錯了，這是我該付出的代價，但有些話我真的沒說過，卻被扣那麼大一頂帽子，是不是該有人還我清白？」

他為此情緒低落數日，也想過出面澄清，但最後決定低調，不過被冤的怨，他有些過不去。

今天，他本來要參加由他和侯昌明、陳國華、游鴻明和巫啟賢登高一呼合組的「中華演藝人高爾夫球協會」公益捐贈記者會，所有媒體都趕往林口東華球場，他到開場前一刻都沒到，主辦單位通知他缺席了，事後，他表示真的重病，不是刻意不到場。

黃子佼

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