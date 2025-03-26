「與惡2」發聲明扛後果 刪減孟耿如戲分 網友仍拒看

黃子佼(左)做的事連累老婆孟耿如，連客串的戲都遭強烈抵制。(本報資料照片)

台灣男星黃子佼 購買未成年少女影片持續延燒，妻子孟耿如客串演出「我們與惡的距離2」受波及，網友認為該劇取得政府補助，劇組竟然讓製作公司大慕影藝旗下藝人孟耿如客串，抵制、拒看聲浪不斷。公視先前表示將進行討論，相隔兩周，「與惡2」劇組做出正式回應，「對她的演出做出刪減，僅留下必要戲分」。

劇組強調，用孟耿如並非因她是「大慕」藝人，而是她曾經歷親弟輕生等原生家庭經驗，再經過兩輪試戲與面談後才錄取，劇組說了重話：「未料在她戲分殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。」

劇組所指的，是孟耿如那句「黃先生做了錯事，傷害很多人」，遭砲轟「至今仍不認他是犯罪不是犯錯」，各界也對她說「永遠愛你，老公」的不離不棄十分不滿，認為她沒有顧及女兒安危。

而「與惡2」提及無法容忍兒少性剝削，「強烈譴責所有加害者，他們應該接受法律的審判與制裁，我們絕對沒有與其合作的空間」，也已有心理準備「無法回應每一份情緒與期待，但仍然希望透過戲劇，繼續維持對話的可能。因為我們相信，開啟討論比起直接抹去，或許能更靠近理解與修復」。

網友的確如預料質疑「避重就輕，護航戀童者怎可以在『與惡2』演正義角色」、「說穿了就是不肯多花錢重拍，順便替孟測試底線」，不少仍表達拒看、抵制立場。