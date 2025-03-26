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台灣男星趙駿亞認了施暴明星女友 「很後悔動手」

娛樂新聞組／綜合報導
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吳婉君有「本土劇女神」稱號。(本報資料照片)
吳婉君有「本土劇女神」稱號。(本報資料照片)

46歲台灣男星趙駿亞和小5歲「本土劇女神」吳婉君去年起三度傳出祕戀，但雙方未公開認愛。不料25日傳出吳婉君到醫院驗傷，疑遭趙駿亞毆打。新北警方確認本月13日吳婉君遭趙駿亞家暴，當天就到分局報案。

趙駿亞獨家回應確有此事，也跟吳婉君通電話，他語氣低落。是否第一次動手？他含糊「嗯」了一聲，表示不用過度臆測，「我就是情緒有問題」，也說過往發生過的糾紛，他從未求助醫生過。

趙駿亞透露當天有去警局做筆錄，因吳婉君告他傷害，至於這段情是否走得下去、是否已經分手，他未否認，嘆說：「不行了。」很後悔自己動手，「無論如何都是我的錯」。

受訪當下，他聲音沙啞，顯得極度沮喪：「我要嚴肅面對，否則不會變得更好。」他不知道吳婉君會不會心軟撤告，「做錯事的是我，沒有立場講什麼」。

吳婉君25日晚上發出聲明，說第一時間就已報警並完成驗傷，希望外界給她更多空間和時間來恢復身心狀況。

她坦言和趙駿亞原是結識多年的好友，去年7月決定以戀人身分開啟新關係，「未曾想會於交往期間遭受趙先生持續的言語暴力及情緒勒索，最終甚至發生肢體暴力，造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘」。

趙駿亞也寫下長文向她懺悔，「終於釀成了大禍，我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我疼我永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對他傷容的勇氣」。

趙駿亞外型英挺，戲約和桃花不斷，但約莫10年前就因種種脫序新聞逐漸淡出幕前，如今又爆出毆傷女友醜聞。

趙駿亞因外型帥氣，女人緣從不間斷。(取材自臉書)
趙駿亞因外型帥氣，女人緣從不間斷。(取材自臉書)
吳婉君遭毆，日前赴警局報案。(圖／民視提供)
吳婉君遭毆，日前赴警局報案。(圖／民視提供)

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