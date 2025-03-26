「台8女神」吳婉君被男友家暴 奄奄躺家中「不撤告、不復合」

2018年趙駿亞（右）是吳婉君口中的「大師兄」。(取材自臉書)

41歲「台8女神」吳婉君和大5歲男星趙駿亞去年7月從朋友變情人，不料今年3月13日竟遭毆打，當下她立即驗傷報警並提告傷害罪，8個月感情畫下句點。經過1天沈澱，吳婉君深夜受訪，透露趙之前從未動手，「是朋友時從未大聲過」，但打1次就夠，她「絕對不會復合」，不但換掉自家門鎖，也已申請保護令。

吳婉君出道22年，台藝大戲劇系畢業，24歲曾參加選秀節目「超級星光大道 」進入25強，一開始從「親戚不計較」美容院小妹演起，拍了3年「戲說台灣」，近年多以台劇 為主，憑三立「炮仔聲」走紅，前年獲民視重用成為「愛的榮耀」女主角。

吳婉君：「他現在願意好好面對我覺得夠了。」(取材自臉書)

吳婉君身高157公分，趙駿亞則是181公分，兩人相差24公分，體型懸殊，她前經紀人李湧就嘆：「她那麼小隻，他那麼大隻，唉！」遭毆新聞爆出後，由於錯誤訊息太多，吳婉君也還原當晚現場，但某些細節，除了回憶會痛苦，仍擔心會對趙駿亞造成傷害，數度遲疑。

吳婉君當天跟朋友聚會喝酒，在中和家中趙駿亞覺得她去太久，待她返家後發生口角，「他叫我回家，我車停樓下，他把我送去停車場之後，又打電話來吵架，我在後座要找家裡鑰匙，因為有喝酒，打算去搭計程車，他就來堵我，然後講了幾句他就動手了」。

所以吳婉君是在公有停車場被打，她不想繼續有衝突，打算離開，卻被推到車子裡掐脖施暴，無法求救，更扯的是有人見死不救，「我最後跑到管理室請他們幫我報警，管理員拒絕我，叫我自己報警，我就一個人坐在管理室門口等警察來，然後他們送我去驗傷，這整個過程都非常殘忍、殘酷」。

趙駿亞是酒後暴打她嗎？吳婉君答：「這要問他。他說他不是因為這樣（她跟朋友喝酒）生氣，可是氣什麼也不重要了，因為不管什麼事，都不應該這樣（打人），他現在願意好好面對我覺得夠了。」

趙駿亞拍電影「報告班長」時，吳婉君力挺幫宣傳。(取材自臉書)

回顧這些，對吳婉君來說很不容易：「我從醫院的紀錄，到筆錄，到社工，到家暴警察，已經講到不知道要不要給人活的狀態。如果心裡不夠堅定，光是陳述這些事情就足以讓人崩潰。」

為了不讓家人擔心，吳婉君瞞著家人很多天，等到傷勢比較好才讓他們知道，「我不敢讓他們看到我受傷的模樣」。在家裡躺了很久，她因為陷入非常嚴重的恐慌，無法獨自出門，「我現在出門會恐慌症發作，只有出去2次，朋友陪我到醫院看診跟拿藥」。把真相說出來，是希望媒體不要再持續攻擊趙駿亞，或是揣測不實的事。