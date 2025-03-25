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包偉銘怨老婆「把我賣給營業中」 記者會變吐槽大會

記者李姿瑩／綜合報導
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包偉銘(左)參加實境秀節目，累積一肚子苦水，右為白安。(圖／好看娛樂提供)
包偉銘(左)參加實境秀節目，累積一肚子苦水，右為白安。(圖／好看娛樂提供)

包偉銘和白安加入「嗨！營業中」第五季，和姚元浩、莎莎、郭泓志一起出席首播記者會，包偉銘大吐苦水，沒想到來當店長什麼都要做，講到激動處竟脫口而出「關我什麼事」。

包偉銘說他是「營業中」的忠實觀眾，加上以前有開過餐廳，本以為可以來品嘗美食。郭泓志爆料，包偉銘以一集15萬元台幣的酬勞空降店長，包偉銘尷尬直呼不要談錢，「其實是我太太私下答應的，真的是把我賣掉」。

包偉銘感嘆：「想不到我出道44年，我的職位要做這些。」他在節目中被騙爬樹，還要掃廁所，早就累積一肚子苦水，坦言從一開始去越南受訓時，就萌生辭意，私下詢問製作人能否調整錄影內容。

姚元浩吐槽，整場記者會變成包偉銘抱怨大會，非常意外包偉銘隱忍兩個月到現在才爆發，但他稱讚包偉銘體力好又稱職，完全沒有前輩架子。莎莎也稱讚包偉銘讓錄影氣氛非常熱鬧，跟客人無話不聊，聊到連情侶都在現場求婚。

白安也是「營業中」的觀眾，但她加入前已有心理準備，認真投入製作料理。她表示：「我其實不是話少，我是慢熟。」不擔心綜藝感不足導致畫面偏少。姚元浩預告白安其實遇到不少困難，甚至還會擺臭臉，和舞台形象反差頗大。

節目另外預告鬼鬼吳映潔會回歸，大夥形容看到鬼鬼時就像親妹妹回家一樣，莎莎當下忍不住眼眶泛淚，姚元浩更劈頭就問：「娃娃車呢？」不過他們目前沒有人看過鬼鬼的女兒，想要包紅包也沒機會。

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