曾敬驊「我家的事」前進日本影展 一家四口獲獎創紀錄

導演潘客印(左起)、演員曾敬驊、高伊玲出席大阪電影節頒獎典禮。(圖／牽猴子提供)

由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪等人主演的台灣電影「我家的事」，於大阪亞洲電影節好評不斷，近日再傳捷報，片中飾演一家人的藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，四位演員同時獲此殊榮，是歷屆影展首見。

當獎項宣布時，坐在台下的曾敬驊與高伊玲驚喜不已，導演潘客印更是激動地緊握他們的雙手，三人一同上台領獎。曾敬驊感動致謝：「我想感謝兩個家庭，一個是戲裡的春夏秋冬，一個是『我家的事』這個劇組大家庭，在彰化的拍攝過程中，我們留下了許多美好回憶，期待能快點在電影院 與大家分享。」

在片中飾演媽媽的高伊玲也特別出席頒獎典禮，她說：「作為一個演員，能夠在如此一心一意、呼吸心跳都同步的劇組裡，除了獲得滿滿安全感，全心投入角色，是非常不可思議的經歷，感謝導演，我更想特別感謝阿秋的原型人物——阿珠。因為有深愛母親的客印，才能誕生這麼感人的作品。」

儘管未能親臨現場，黃珮琪得知獲獎後興奮表示：「能夠和家人們一起獲獎，真的非常感動。希望到時候台灣的觀眾可以一起進戲院看看我們一家人的演出。」藍葦華則表示：「這份榮耀屬於整個團隊，期待電影回到台灣後，能獲得更多觀眾的喜愛。」

「藥師珍珠賞」是大阪亞洲電影節特設的表演獎項，由贊助者「藥師真珠」命名，表揚在電影中如珍珠般閃耀的優秀演員。片中藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪，以充滿默契與深度的演技，完美呈現家庭情感的細膩層次，讓現場觀眾無不動容。導演潘客印難掩激動地說：「片中飾演一家四口的四位演員可以一起得獎，對於擔任導演的我是最幸福的事情。我愛他們，他們的實力能被看見是我最開心的事。」

導演潘客印期待地說：「我開始要放手，讓這部電影、這些角色走進觀眾的人生裡。它不再只是『我家的事』，而是每個人的『我家的事』。」