金秀賢醜聞後首露面赴台生變？ 高市府與航警未開會透玄機

韓星金秀賢（右）因與已故女星金賽綸（左）的戀愛、私照被曝光，形象難挽回。（取材自naver）

韓星金秀賢 不畏近日爆出和已故女星金賽倫醜聞爭議， 30日要赴台參加高雄櫻花季，韓媒曝光指金秀賢預計當天下午搭機抵高雄，預料將有海內外媒體及粉絲湧入機場；但依照以往國外藝人應邀到高雄演出，抵機場前，高市府會和航警開會研討，以增警力維護機場秩序；但據悉，迄今雙方都未開會討論，和以往SOP有別，似乎透露某種玄機。

對於金秀賢30日抵台是否仍按照先前所說「計畫不變照常演出，赴台時間未定」的說法，記者24日晚去電主辦單位寬寬整合行銷有限公司詢問，主辦方說，「目前都未接獲會取消的通知」，等同金秀賢仍會照常赴台。

但金秀賢是否會依約抵台，似乎仍有變數；據了解，高雄國際機場不同桃園國際機場 ，國際線出境腹地小、動線短，因此一般藝人飛抵高雄機場，通常不會有「通關禮遇」。

由於國際知名藝人到高雄表演或參與活動、辦演唱會，高雄國際機場入境大廳總會湧入大批聞風追星的粉絲接機，為維持機場秩序及交通安全，依據往例，若是國際藝人應邀到高雄參加活動或舉辦演唱會，經紀或公關公司會透過市府發開協調會的函文給航警局，讓航警能適時在藝人入境前，規畫、調度警力因應粉絲追星接機或送機的突發狀況。

金秀賢爆出和已故女星金賽綸 醜聞後首次露面，是到高雄擔任櫻花季3天活動最終壓軸，表定時間為30日晚上9時20分到10時，有長達40分鐘的粉絲見面會，成為爆發醜聞後首次全球公開活動，外界預料，屆時會吸引包括韓媒在內的海內外大批媒體聚集，全球各地粉絲也會跟著赴台。

但據查，此次高雄市政府在高雄櫻花季的整場活動中掛名「協辦單位」，航警局迄今都未收到市府就「金秀賢赴高雄參加櫻花季」之事開協調會的發函。