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王子邱勝翊組新團 與親弟邱宇辰「出道即解散」

記者許晉榮／即時報導
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王子邱勝翊（左）與邱宇辰合體組的「PC」，載歌載舞。(記者沈昱嘉／攝影)
王子邱勝翊（左）與邱宇辰合體組的「PC」，載歌載舞。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣演藝圈兄弟檔王子（邱勝翊）與邱宇辰合體組成「PC」二人組，今首辦簽唱化身「撒糖高手」，台下滿滿500人潮，弟弟邱宇辰突有感而發，想起過去的人生低潮：「之前確實有一陣子在工作生活陷入比較低潮的狀態，他(指王子)當時有看出來，但其實自己不知道，直到我有一次開口跟他求助借錢，他二話不說答應慷慨解囊，當下覺得很感動！」

實際到底借了多少錢？王子說：「至少百萬吧！」邱宇辰連忙解釋沒那麼多，但王子堅持就是這數字，笑說：「光是之前我出衣服代墊成本，就差不多接近數字了。」此時邱宇辰點頭，沉默幾秒後說：「疫情時他還願意伸出援手，對我來說就是一劑強心針。」

兩人不僅獻唱新歌「CANDY」，也把先前男團JPM的經典歌曲「365」及「那不是雪中紅」串成組曲秀歌藝，最後更加碼演唱當年不敗情歌金曲「我沒有很想你」，掀起滿滿回憶殺。

而限定團「PC」今首次合體發表新歌，哥哥王子邱勝翊不改幽默本性，笑說：「今天出道後，當日即解散！」還故意「虧」弟弟說：「因為他以前不太紅！」一旁的邱宇辰沒有翻臉，立刻回嘴：「是我之前比較想要自己獨唱好嘛！」至於兩人先前的男團JPM是否有機會重新合體？王子表示：「不排除任何可能性！如果有人需要我們，或是有唱片公司想簽我們。」

王子邱勝翊（左）與邱宇辰合體組的「PC」在信義區舉行簽唱會。(記者沈昱嘉／攝影)
王子邱勝翊（左）與邱宇辰合體組的「PC」在信義區舉行簽唱會。(記者沈昱嘉／攝影)

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