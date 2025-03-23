戴佩妮小巨蛋開唱 2大女星鬧場被嫌吵

江美琪(左起)、戴佩妮和周蕙自稱「瘋三娘組合」，台上活潑熱鬧講個不停。（記者王聰賢／攝影）

金曲歌后戴佩妮近日在台北開唱，她一身勁裝從12公尺高空現身，嬌小身影懸吊於360度旋轉的巨型指環舞台之上，像團騰空而起的黑藍色火焰，把小巨蛋燒得劈啪作響。

9年前首次攻蛋時，戴佩妮還喊很恐怖，這次她唱著「勢在必行」從蛋頂穩穩落地，膽子變大，依舊靈動，主辦單位為此投保近1億元（新台幣，約300萬美元）。

「你們好不好？我也在問我自己好不好，謝謝你們來看我，不瞞你們說，其實我也是來看我的，我想看看我變成什麼樣。」戴佩妮在舞台上自嘲，38歲和47歲的差別是「散光變得挺嚴重的」。在這個孕育她音樂路的城市，她似乎有些羞怯，「哎呦」一聲後笑說：「我很有意識地在感受每一刻，心跳、手汗…因為9年前，我完全不知道發生什麼事，要記得每一刻、把握每一刻」。

演唱會上江美琪與周蕙的現身，又把沉著冷靜的戴佩妮還原成古靈精怪的小女孩，3人自稱「瘋三娘組合」，在台上嘰哩呱啦講個不停，戴佩妮一度比「噓」要兩位好友小聲點，耳膜受不了折磨，她們嘰嘰喳喳地向她邀歌，被夾在中間的戴佩妮終於忍不住喊：「我不需要按摩，不要再推我了。」還抱怨：「我這幾天來最累的就是跟她們彩排，沒有一次是成功的。」

她當然也不忘安排最拿手的自彈自唱，「Never」、「你要的愛」，還有抒情歌組曲，以「怎樣」開頭，一連再唱「防空洞」、「街角的祝福」。戴佩妮從早期受限風格自我分裂的掙扎、到受健康影響的沉寂，如今游刃有餘掌控歌手、創作人和藝術家的身分合一，她感動致謝歌迷的相遇和相知：「因為有大家的陪伴，才得以靈魂合一，成就此刻的戴佩妮。」